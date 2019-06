Josep Vives, sobre Neymar: "Hablar sería caer en la trampa y perjudicarnos"

El portavoz del Fútbol Club Barcelona, Josep Vives, compareció ante los medios de comunicación tras la reunión ordinaria de la Junta Directiva.

Ahí, Vives respondió a todas las preguntas corrrespondientes a la actualidad del equipo catalán, la mayoría de ellas en base al mercado de fichajes y a la confección de la plantilla azulgrana.

Vives fue cuestionado por la opción de dejar o no la puerta abierta a Neymar, sobre todo en base a unas declaraciones de Pep Segura en su momento. "Nosotros no hablamos del mercado. No porque no nos guste. Si hablamos de un jugador u otro, estamos perjudicándonos a todos y sería una falta de respeto. Este portavoz no descartará nada. No hablaremos de ninguna operación con nadie. Hablaremos de lo que tengamos cerrado. Es algo a lo que no vamos a entrar. Es una historia con Neymar, de todos es conocido y nos hemos posicionado y comentado. Esto pasó en un momento determinado. Ahora es futbolista del PSG y no nos toca hablar. No vamos a decir nada porque será caer en una trampa".

También prefirió echar balones fuera en el caso de Griezmann. "Nos constan las declaraciones de Gil Marín. Solo hablaremos de los que tenemos cerrado. No vamos a retransmitir lo que hacemos o no hacemos".

Y también habló de la marcha de Take Kubo al Real Madrid. "Ha sido un criterio deportivo. La parte técnica ha decidido, por el momento, que no se debía hacer por todo lo que suponía también en la parte económica. Son un conjunto de elementos que se estudian para tomar una decisión. Siempre se ha establecido el mismo criterio".