Robert Moreno: "No niego que si me surge algún momento de duda, lo consultaré con Luis Enrique"

Luis Enrique ha dejado este miércoles de ser seleccionador nacional. Cuando no se había cumplido ni un año de la llegada del asturiano al banquillo de la Roja, un "problema personal" obliga a Luis Enrique a poner punto y final.

Robert Moreno, encargado de sustituir a Luis Enrique como seleccionador, explicó que a pesar de no tener experiencia dirigiendo a ningún equipo se "siente preparado" y que si "tiene alguna duda la consultará con Luis Enrique".

"Luis es muy respetuoso con todos los códigos, sabe que ahora a mí me toca ser el primero y lo va a respetar. Pero no niego que si me surge algún momento de duda, lo voy a comentar con él", comenzó el nuevo seleccionador.

"El apoyo de Luis Enrique es calve para empezar a trabajar"

"Es un momento de alegría, pero no es alegría porque viene de unas circunstancias complicadas. Sabemos que contamos con el apoyo de Luis y eso es lo que me ha impulsado a hacerlo. Su apoyo es clave para empezar a trabajar", añadió.

Cuando le preguntaron por las opciones que se barajaron, José Francisco Molina, director deportivo, dijo que Moreno "ha sido la única posibilidad". "Hace un año empezamos un proyecto deportivo con él. Cuenta con todo el apoyo de toda la federación", añadió.

"Tengo experiencia: nueve años con Luis entrenando a los mejores del mundo"

Ante la pregunta de si se siente preparado y teniendo en cuenta que no ha dirigido ningún equipo como primer entrenador, Moreno dijo que "Sí que tengo experiencia". "Pregúntale a cualquier entrenador qué recorrido le gustaría hacer: nueve años con Luis entrenando a los mejores del mundo, viendo las decisiones que él tomaba".

"Entreno desde los 14 años, hace nueve años me faltaba el conocimiento del vestuario y desde el primer momento Luis me lo ha inculcando. Con la prensa, también. En la vida las oportunidades llegan por caminos que a veces no gustan, pero hay que aprovecharlas. No puedo garantizar que no ganemos, pero por trabajo y profesionalidad no será", añadió.

"Lo que va a marcar que la experiencia sea importante o no serán los resultados. Lo sabemos, tenemos claro y sabemos lo que nos vamos a encontrar: lo que hagamos no va a gustar a todo el mundo. Lo que puedo controlar es mi trabajo. En ese sentido estoy muy tranquilo, vamos a ayudar a los jugadores porque ellos son los protagonistas", explicó.