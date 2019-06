Un problema personal de Luis Enrique, el motivo de su baja

Luis Rubiales ha anunciado la marcha de Luis Enrique de la Selección española. El ahora exseleccionador ha sido baja durante los últimos tres partidos de la Roja. Lo que pasaba: "motivos familiares de fuerza mayor".

⚠️ OFICIAL | Informamos de la ausencia de nuestro seleccionador Luis Enrique Martínez en el partido de esta noche por motivos familiares de fuerza mayor. Rogamos discreción y respeto a su intimidad.



El segundo entrenador, Robert Moreno, dirigirá esta noche al equipo — RFEF (@rfef) 26 de marzo de 2019

La propia Federación informó de la primera ausencia del técnico asturiano. "Informamos de la ausencia de nuestro seleccionador Luis Enrique Martínez en el partido de esta noche por motivos familiares de fuerza mayor. Rogamos discreción y respeto a su intimidad", fue el texto con el que se informó de su ausencia.

Durante la rueda de prensa, este miércoles a las 16:00, el presidente informó de que el problema se trataba de un asunto de "ámbito más personal", sin dar más detalles.

"Es un momento de alegría, pero no es alegría porque viene de unas circunstancias complicadas. Sabemos que contamos con el apoyo de Luis y eso es lo que me ha impulsado a hacerlo. Su apoyo es clave para empezar a trabajar", añadió Robert Moreno.

"Luis es muy respetuoso con todos los códigos, sabe que a mí me toca ser el primero y lo va a respetar. Pero no niego que si me surge algún momento de duda, lo voy a comentar con él", explicó el nuevo seleccionador.

El primer partido en el que Robert Moreno tuvo que sustituir al primer entrenador fue el de la fase de clasificación para la Eurocopa frente a Malta. La ausencia de Luis Enrique llega cuando el técnico todavía no había cumplido un año en el puesto: el 9 de julio de 2018 se hizo oficial que sería el nuevo seleccionador, tras la marcha de Fernando Hierro.