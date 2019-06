Una concursante de 'Supervivientes' tiene que abandonar el programa por motivos médicos

Violeta, una de las grandes protagonistas de 'Supervivientes 2019', fue evacuada de urgencia la semana pasada por razones médicas, lo que la obligó a ausentarse en la gala del jueves y en el debate del domingo. La joven participante fue trasladada a un hotel para que los médicos le realizasen las pruebas pertinentes y este martes, durante la emisión de 'Supervivientes: tierra de nadie', el presentador Carlos Sobera le dio la peor de las noticias: "Debes volver a España".

"Del jueves ahora estoy muchísimo mejor, tengo mis pequeñas molestias pero con muchas ganas de volver a los Cayos", comentó Violeta cuando el reality conectó con ella desde la cabaña presidencial.

A pesar de sus palabras, la organización ya había tomado la decisión, y así se lo trasladó Sobera: "Desde tu llegada al concurso has debido ser tratada en varias ocasiones, pero ahora la cosa no es tan favorable como desearíamos. Tras las diferentes pruebas que te hemos hecho tenemos que decir que presentas un cuadro que impide tu continuidad en el concurso. El cuerpo médico ha decidido que debes volver a España para tu pronta recuperación".

"No me puedo ir ahora, por favor, te lo suplico", le pidió Violeta entre lágrimas y de rodillas. Sobera aprovechó entonces para comunicar a la extronista que podrá regresar a Honduras en algún momento de su vida. "Si mejoras en España podrías volver, pero, en todo caso, si no pudieses volver, el año que viene tendrías una plaza asegurada".