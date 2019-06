Marcos Llorente ya es del Atlético de Madrid. El jugador ha pasado este viernes el reconocimiento médico y ha explicado que deseaba "un proyecto con ambición en el que apostaran por él".

Llorente ha explicado que en el Atlético encuentra ambos aspectos. "Vengo con la conciencia tranquila de haberlo dado todo en el Real Madrid. Ahora vengo aquí a trabajar, a darlo todo por esta camiseta y lo voy hacer lo mejor posible con mi trabajo y compromiso", añadió al salir de la Clínica Universidad de Navarra de Madrid.

"Me voy del Real Madrid sin nada que reprocharme y sin nada que reprochar"

El ex del Real Madrid ya se despidió en redes sociales de la afición madridista. "Uno no debe dejar nunca de trabajar, por mucho que crezca. Ni de soñar, por mucho que se cumplan algunos sueños. Hoy me voy del Real Madrid, de la que ha sido mi casa durante 10 años. Me voy sin nada que reprocharme y sin nada que reprochar", explicó en una publicación de Instagram.

El mediocentro de 24 años firma contrato para las próximas cinco temporadas tras pasar el reconocimiento médico. El Atlético de Madrid no ha hecho públicas las cifras del traspaso, que ronda los 40 millones de euros.