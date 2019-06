La última 'bofetada' de la prensa internacional a Albert Rivera: "Molesta a todos"

Suma y sigue. La prensa internacional se hace eco de los vaivenes de Albert Rivera respecto a sus socios europeos, especialmente los liberales y Emmanuel Macron. "Molesta a todos", dice Politico.eu, un prestigioso diario político de toda Europa, en referencia a la discrepancia que tuvieron el ejecutivo francés y el líder de la formación naranja.

Rivera dijo ayer que Emmanuel Macron y su partido le habían felicitado por los pactos a los que había llegado con el Partido Popular y, también, con Vox. Horas después, miembros del Gobierno francés salieron a desmentir las palabras del presidente de Ciudadanos. "Es una información errónea. El presidente no ha pronunciado esas palabras ni en privado ni en público", señaló una fuente del Elíseo.

Un diario político de referencia

"Todo el mundo está enfadado con Albert Rivera", empieza Politico.eu. El diario apunta a que Rivera ha estado sometido a una "presión creciente" para no pactar con Pedro Sánchez y ejercer una "verdadera oposición", pero ha pasado a simplemente recibir "criticas por todos lados" de la derecha, la izquierda y personalidades del gobierno francés.

Continúa con la polémica que suscitó la reunión de Rivera y los centristas europeos. El líder de Ciudadanos aseguró que el presidente Macron le había mostrado su "apoyo" por los pactos con el PP y Vox. Horas más tarde, 'El País' desveló que en ningún caso Macron había apoyado a C's ni en público ni en privado.

Además, el diario adjunta el tuit de la ministra de Asuntos Europeos de Francia, Amelie de Montchalin, que el pasado 16 de junio se mostró incrédula en una radio francesa por los pactos que estaba firmando Rivera con la extrema derecha. Finalmente señala los movimientos de Ciudadanos respecto al ex primer ministro, Manuel Valls, y las opiniones que ha vertido la CEOE y Mariano Rajoy sobre la preferencia por ese pacto Ciudadanos-PSOE.

Nous ne transigerons pas avec l\'idée que quand on est un groupe pro-européen, on ne travaille pas avec l\'extreme droite. Nous allons demander aux députés européens issus de #Ciudadanos de clarifier leur situation vis-à-vis de leur parti #QuestionsPol @franceinter pic.twitter.com/icjYzjAxKS — Amélie de Montchalin (@AdeMontchalin) June 16, 2019

La prensa francesa, otra vez

El diario francés 'Le Journal du Dimanche' titula un artículo de la siguiente manera: "Los españoles de Ciudadanos, incómodos aliados de Emmanuel Macron". En este caso, comienza con las palabras de Manuel Valls, que dijo de Ciudadanos ser un "partido irresponsable" por pactar en varios sitios con la extrema derecha.

El artículo señala algo evidente. "El partido liberal se beneficia de los votos de Vox para las mayorías, pero no entra en un acuerdo de gobierno con la extrema derecha", explica. Por otra parte, dan cuenta de esa "ambigüedad" que ha esgrimido Albert Rivera para negociar y, sobre todo, las dudas que genera sobre su posicionamiento político respecto a Macron y los liberales europeos. "¿Por qué los gobiernos de coalición en Europa aíslan a la extrema derecha mientras que en España no?", preguntaron a Albert Rivera. "No lo sé, pregúnteles a ellos", respondió.

Recordemos que, por otra parte, 'Le Monde' publicó sendos artículos muy críticos con la posición de Ciudadanos. El último, señalaba directamente a esa "puerta abierta" a pactar con la extrema derecha de la formación naranja. "No engañan a nadie".

En Estados Unidos, también

La agencia de noticias 'Bloomberg', de Estados Unidos, abre con un teletipo que dice "Macron da la espalda a su aliado español mientras cierra filas con otros líderes". De nuevo, pone en contexto la relación entre las formaciones políticas francesa y española, Ciudadanos que, aparentemente debería ir con los liberales europeos y 'La República en Marcha'. Cita a la fuente francesa que negó el apoyo de Macron a Rivera.

Por otra parte, da cuenta de la sintonía entre Pedro Sánchez y el presidente francés que "han tenido varias reuniones" para discutir sobre el liderazgo de la Unión Europea. Explica, además, que el presidente de Ciudadanos deberá aclarar su relación con Vox respecto a su "socio" francés.