La fiscal pide condenar a La Manada por violación: "No se puede exigir a las víctimas actitudes heroicas"

La vista definitiva de revisión del caso de La Manada ha arrancado con la fiscal Isabel Rodríguez pidiendo de forma contundente una condena por violación para los cinco acusados. "Sostenemos que los hechos son constitutivos de un delito continuado de violación", ha dicho la fiscal, negando que en este caso pueda hablarse de abusos con prevalimiento.

Rodríguez, fiscal del Tribunal Supremo, ha querido mostrar su "más absoluta discrepancia con el encaje jurídico que el Tribunal Superior de Justicia efectuó de los hechos declarados probados", entendiendo que en este caso "concurre una fuerza intimidatoria suficiente por parte de los cinco acusados" a la hora de perpetrar el ataque sexual.

La Fiscalía acude a este proceso pidiendo que los cinco sevillanos sean condenados por agresión sexual, no por abusos con prevalimiento, y que sus condenas se dupliquen, de nueve a dieciocho años de prisión. Los hechos probados, dice la fiscal, no se corresponden con un delito de abusos con prevalimiento: "No consta en los hechos probados que la víctima consintiera mantener esas relaciones ni que los acusados lo pidieran, consta que los acusados con su sola presencia constriñeron la voluntad de la víctima, que no pudo ofrecer resistencia alguna".

La fiscal ha señalado que, según su criterio, el prevalimiento de un abuso sexual se corresponde con "un padre que abusa de su hijo" pero no una situación como la que refleja la sentencia de este caso. Ella adoptó, además, una actitud "de sometimiento, no consentimiento", ha recordado, zanjando que "no se puede exigir a las víctimas actitudes peligrosamente heroicas".