Los presos de JxCat reclaman la abstención en la investidura de Sánchez

Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez piden a la dirección de Junts per Catalunya (JxCat) que ordene la abstención de sus parlamentarios en el Congreso para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno. Según ha avanzado Nació Digital, los tres presos de JxCat han escrito una carta a los órganos de dirección para exponer sus argumentos y sugerir esta postura.

En una misiva de siete páginas, Turull, Rull y Sànchez dicen ser "más favorables a la abstención", un movimiento que deja patente las diferencias en el interior de la fuerza independentista en cuanto a la estrategia a seguir. Mientras los tres presos abogan por facilitar la formación de Gobierno, el expresident fugado, Carles Puigdemont, y el que está ahora en el cargo, Quim Torra, mantienen su apuesta por el 'no' al socialista.

Junto a los presos que defienden la abstención hay otro actor que vuelve a asomar a la polítcia catalana. Artur Mas se sitúa en la línea de la abstención, como ya manifestó hace unos días. "Entre alguien que te quiere arrasar y alguien que no te ayudará pero puedes pactar que no te arrase, si quieres sobrevivir, aguantar y avanzar, prefiero este alguien, que no me quiere arrasar desde el primer día hasta el último", dijo el viernes pasado, poco después de haberse reunido con Puigdemont en Waterloo (Bélgica).

Pero frente a ellos sigue habiendo otros diputados de la formación que rechazan dar a Sánchez vía libre. La posición de los presos choca con lo manifestado por el grupo de JxCat en el Congreso, liderado por Laura Borràs y Míriam Nogueras, en ausencia de Jordi Sànchez, que recientemente comunicó al PSOE su negativa a apoyar la investidura de Pedro Sánchez en tanto no se den condiciones para el diálogo político.

Fuentes consultadas por Europa Press han explicado que la carta tiene la firma de Turull y de Rull, pero no de Sánchez, pese a que "comparte" la postura de la abstención. Mientras tanto, los tres presos aguardan la sentencia del Tribunal Supremo, una vez concluidas las sesiones del juicio del procés, que podría llegar al finales de este verano.