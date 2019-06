El Supremo confirma que los escaños de Puigdemont y Junqueras en el Parlamento Europeo quedan vacantes

Ni Oriol Junqueras ni Carles Puigdemont ni tampoco Toni Comín son eurodiputados por el momento. El Tribunal Supremo ha decidido rechazar la petición de medidas cautelarísimas del expresident contra la decisión de la Junta Electoral de declarar vacantes sus escaños en el Parlamento Europeo después de que no acudieran a prometer el cargo como corresponde.

El expresident y el exconseller, ambos fugados en Bélgica, recurrieron ante el Supremo la decisión de la Junta Electoral Central de comunicar a la eurocámara el pasado 20 de junio que los tres escaños habían quedado vacantes: ellos no regresaron a España para prometer el cargo presencialmente y el Supremo no dio permiso a Oriol Junqueras para hacerlo con un permiso penitenciario.

Los jueces de lo contencioso-administrativo rechazan la petición de medidas cautelarísimas, en primer lugar, explicando que estos acuerdos "no crea una situación irreversible que exija decidir ahora" y que por tanto aunque tarden un plazo razonable en resolver "no se producirán perjuicios irreparables" para ellos.

De hecho, destacan los jueces, los acuerdos de la Junta no han sido recurridos por la defensa del expresident hasta seis días más tarde. Se rechazan las cautelarísimas pero el proceso seguirá tramitándose hasta que se termine dictando una sentencia al respecto: Oriol Junqueras sigue a la espera de que el Tribunal Supremo decida elevar o no una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si está protegido por la inmunidad parlamentaria a pesar de no haber podido tomar posesión.