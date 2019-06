Boris Johnson llama "mierdas" a los franceses en un entrevista y la BBC lo censura

La BBC ha acordado cortar un duro comentario sobre los franceses del fue ministro de Asuntos Exteriores británico y ahora es principal favorito para suceder a Theresa May al frente del partido conservador, Boris Johnson. Johnson definió a los franceses como "turds", que podría traducirse como "mierdas", pero la BBC no emitió este comentario.

El gobierno dijo que podría alterar las relaciones diplomáticas, según un periódico, y solicitó la retirada de la frase, a lo que accedió la cadena. La Oficina de Relaciones Exteriores rogó que se cortara la frase de un documental que realiza la emisora británica sobre el trabajo del ministerio, ha informado el Daily Mail.

"Negociamos la eliminación de un momento potencialmente incómodo, donde el exsecretario de Asuntos Exteriores llama a los franceses 'mierdas' para no distraer del resto del programa", señala una nota filtrada del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Consultada sobre su decisión, la BBC ha señalado a Reuters: "El programa está pensado para reflejar la realidad de la vida dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores. El equipo de producción emitió un juicio sobre lo que estaba en el programa y están satisfechos de que alcanzara sus ambiciones y tiene el contenido que querían". La Oficina de Asuntos Exteriores no ha respondido. Consultado sobre el informe, Johnson dijo el viernes que no recordaba haber hecho ese comentario.

Cuando la serie documental se emitió en noviembre, después de que Johnson hubiera dimitido como secretario de Asuntos Exteriores, la BBC mantuvo un comentario en el que decía que Francia estaba "jodiendo a Gran Bretaña".

En el momento en que Johnson hizo el comentario, el gobierno británico negociaba con la Unión Europea su salida. Johnson fue un líder activista del 'brexit' antes del referéndum de junio de 2016. Un ministro subalterno del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alan Duncan, rival de Johnson y Jeremy Hunt en la carrera para liderar el partido conservador, ha declarado que podía imaginarse la preocupación sobre los comentarios de Johnson.

"No queremos que aparezca y me imagino que había discusiones entre el Foreign Office y la BBC diciendo 'por favor no pongas eso, o eso, o eso, o eso' y esto. Quizás fue uno de ellos", dijo Duncan a la radio de la BBC.

A pesar de una serie de escándalos en el pasado y críticas, Johnson ha dominado la carrera por la sucesión desde que May anunció su marcha el mes pasado tras fracasar en su intento de conseguir un acuerdo para el 'brexit'.