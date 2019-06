La víctima de la Manada: "Contadlo, no les dejéis ganar a ellos"

“Tras casi tres años, este proceso por fin se ha terminado”, son las palabras que dan inicio a una carta en la que la joven víctima de la Manada agradece el apoyo recibido y explica cómo se siente en estos momentos al señalar que “ha sido largo, intenso y sobre todo agotador. Lo peor no fue la situación vivida, sino lo que vino después”. Es decir, todo el recorrido judicial y la exposición pública de su caso.

En el capítulo de agradecimientos la joven se refiere en concreto a algunas personas como “aquel juez de instrucción que nunca dudó de mí, el abogado que me tocó aquel 7 de julio de 2016, pasando, sin duda alguna, por la fiscal, médicos, policías, psicólogos y la pareja que me encontró”. Además también da las gracias a las miles de personas anónimas que sin conocerla han salido a la calle para defenderla y apoyarla. “Gracias por no haberme dejado sola”, escribe la joven.

En ningún momento a lo largo de esta misiva, enviada a 'El programa de Ana Rosa', la víctima hace referencia a los cinco hombres que finalmente han sido acusados de violación y condenados a 15 años de cárcel, cada uno, por el Tribunal Supremo que elevó, en seis años, la pena impuesta por los tribunales navarros. Las últimas palabras de la joven han sido para animar, a quienes sufran una situación similar, a que denuncien. “No podemos olvidarnos que la lucha debe seguir….Recordadlo, contadlo, no les dejéis ganar a ellos”.