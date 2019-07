Las cucarachas se están volviendo resistentes a los insecticidas

Llega el verano y, con él, la proliferación de todo tipo de insectos. Desde moscas, mosquitos u hormigas hasta otros como las cucarachas, sin duda alguna uno de los insectos más detestados por el ser humano. A pesar de no ser tan peligrosas como los mosquitos, las cucarachas tienden a producir un rechazo sinigual. ¿Por qué? Según el profesor de Ecología en la Universidad de Wyoming, Jeffrey Lockwood, por el miedo y asco que generan: "Son aceitosas y grasientas, rasgos que producen claras señales de asco".

Por suerte, los insecticidas pueden ayudarnos a acabar con estos insectos que pueden acabar colándose en nuestro hogar. Sin embargo, podrían no hacerlo por mucho más tiempo. Según un estudio desarrollado por la Universidad de Purdue (Estados Unidos), publicado en la revista de divulgación científica Scientific Reports, algunas especies de estos bichos se han vuelto resistentes a todo tipo de químicos, por lo que es prácticamente imposible matarlos únicamente mediante insecticidas.

La resistencia llega a aumentar entre cuatro y seis veces por generación

Para llegar a esta conclusión, los investigadores expusieron a cucarachas alemanas (que durante mucho tiempo ha sido una plaga urbana frecuente) a diferentes insecticidas. Concretamente tres colonias diferentes situadas en varios edificios de Indiana e Illinois durante seis meses. Tras varias pruebas, el equipo liderado por Michael Scharf descubrió que no solo desarrollaron una resistencia al insecticida al que fueron expuestas, sino también a otros pesticidas.

Desde la abamectina hasta el ácido bórico o el tiometoxam. Pero no solo eso. Los investigadores también descubrieron que el tamaño de la mayoría de las poblaciones de cucarachas no disminuyó con el tiempo. De esta manerae, Scharf ha llegado a la conclusión de que la resistencia de una sola generación de cucarachas llega a aumentar cuatro o seis veces, especialmente en áreas urbanas y pobres: "No teníamos ni idea de que eso podía suceder de forma tan rápida”.

La resistencia puede transmitirse de generación en generación

El problema es que la resistencia puede transmitirse de generación en generación. Teniendo en cuenta que una cucaracha hembra puede producir de 200 a 300 crías a lo largo de su vida (unos 100 días), llegará un momento en el que una familia de cucarachas sea resistente a cualquier insecticida. Por esa misma razón, el equipo de investigadores recomienda la diversificación de tratamientos de plagas.

Dado que los insecticidas son cada vez menos eficaces, desde la universidad de Purdue recomiendan medidas preventivas como la limpieza e incluso el uso de métodos físicos como trampas y aspiradoras: "Combinar varios métodos será la forma más efectiva de eliminar las cucarachas".