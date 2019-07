Alex Morgan, jugadora estadounidense, ha tomado partido respecto a la polémica invitación a la Casa Blanca en caso de que la selección gane el Mundial de Francia. Megan Rapinoe, capitana y activista LGBT, fue muy clara: "No voy a ir a la jodida Casa Blanca".

Morgan dijo que, tanto si aceptan como si declinan la oferta del presidente Donald Trump, será una decisión tomada probablemente en grupo y una vez termine el Mundial. "Tomaremos esa decisión una vez juguemos el partido el domingo. Creo que se ha hablado antes de tiempo, primero tenemos que hacer lo nuestro y luego responder a la pregunta".

Sobre si el equipo podría dividirse y que algunas jugadoras atiendan y otras no, Morgan explicó "no estar al cien por cien segura" pero que "estas decisiones las toman todas juntas". "No creo que nos vayamos a dividir en una decisión así, pero tampoco podemos decirle a nadie qué hacer si verdaderamente está convencida", explicó.