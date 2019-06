Amanda Sampedro, jugadora del Atlético de Madrid, se ha despedido de su andadura mundialista. La centrocampista de la Selección ha publicado una carta en la que agradece a todo el equipo y la afición tras la polémica derrota en octavos ante Estados Unidos.

"Decimos adiós a este Mundial pero con la cabeza muy alta. Nos dejan a un lado de este campeonato las mejores del mundo, después de demostrar a millones de personas que estamos ahí y que volveremos para quedarnos una vez por todas", comienza su comunicado.

La jugadora rojiblanca también tuvo palabras de agradecimiento para todo el equipo de la Selección. "Millones de gracias a todas cada una de las personas que han hecho que disfrute de este Mundial, porque he reído, he llorado, he disfrutado, he aprendido y sobretodo he admirado a cada uno de ellos (presidencia, delegación, comunicación, marketing, servicios médicos, analistas, utilleros, staff, compañeras...)".

"Me han demostrado pasión por lo que hacen y me han dejado compartirla con ellos. Sin más, ahora toca quedarse con este bonito recuerdo y con este aprendizaje para desconectar, recargar pilas y volver más fuertes que nunca. La frase que resume este Mundial la dijo una leyenda de nuestro deporte (Marta Vieira da Silva)": "Llorar al principio para sonreír al final", concluyó.