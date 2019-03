El aviso de la Policía si al llegar a casa te encuentras estas señales: "No entres"

Si al regresar a tu casa encuentras algo similar a esto en tu puerta o ha sido forzada...



Podría tratarse de un #robo



No entres, no toques nada, ve a un lugar seguro y 📞091



Acudirá una patrulla a comprobar lo ocurrido pic.twitter.com/uWxwJDDID3 — Policía Nacional (@policia) 24 de febrero de 2019

"Si al regresar a tu casa encuentras algo similar a esto en tu puerta o ha sido forzada... Podría tratarse de un #robo. No entres, no toques nada, ve a un lugar seguro y llama al 091". Este es el aviso con el que la Policía Nacional quiere alertar a los ciudadanos de qué deben hacer si al llegar a casa se encuentran algo parecido en su puerta.

A través de su cuenta de Twitter, la Policía advierte con dos imágenes cuales son las señales que podrían significar que tu casa habría sufrido un robo mientras no te encontrabas en ella. La primera imagen se trata de una serie de plásticos que los ladrones colocan entre la puerta y el marco -también conocidos como testigos- para comprobar, si no se ha caído, si alguien ha entrado en ese hogar o no. En la segunda fotografía se puede ver una mirilla manipulada. Se puede ver que los ladrones la han pegado de nuevo ya que habrían colocado una mini-cámara dentro.

En caso de que regresemos a casa y nos encontremos alguna de estas marcas, la Policía nos recomienda que no entremos y que acudamos a algún lugar seguro para llamar al 091 y de esta manera "acudirá una patrulla a comprobar lo ocurrido" que podría tratarse de un robo.

No es la primera vez que la cuenta de la Policía en Twitter alerta de los peligros que nos podemos encontrar en nuestra propia casa.