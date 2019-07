La manifestación del Orgullo reivindica la libertad sexual frente a la ultraderecha

La manifestación del Orgullo 2019 de este año conmemora el 50 aniversario de las revueltas de Stonewall y homenajea a los pioneros en la lucha por los derechos del colectivo LGTBI. Activistas históricos han encabezado la marcha que se desarrolla bajo el lema 'Mayores sin armarios. ¡Historia, Lucha y Memoria!. Por una Ley estatal LGTBI'. Además, han llevado una segunda pancarta para advertir a la ultraderecha de que no se permitirá la reversión de los derechos adquiridos con la inscripción de "Ni un paso atrás".

En ella participaron sindicatos y asociaciones civiles que han querido sumarse a esta manifestación contra la homofobia. Según las previsiones, a las 20.30 horas comenzará la lectura del manifiesto de la manifestación, redactado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), organizadora del acto, que, un año más, cuenta con el tradicional desfile de carrozas.

Participantes en la manifestación del Orgullo 2019 esta tarde en Madrid, bajo el lema “Mayores Sin Armarios: ¡Historia, Lucha y Memoria! Por una ley estatal" / JJ Guillén (EFE)

Sánchez sobre el Orgullo2019: hace tiempo que España decidió ser vanguardia

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha señalado este sábado que "hace tiempo España decidió ser vanguardia, decidió que quería ser libre, justa, abierta y solidaria". Sánchez ha escrito estas palabras en su cuenta de la red social Twitter: "El #Orgullo2019 es la expresión de la sociedad española, que se esfuerza cada día por seguir avanzando y tiene muy claro que no dará #NiUnPasoAtrás.¡Feliz #OrgulloMadrid2019!", ha añadido el presidente del Gobierno en funciones.

Arrimadas en el Orgullo: "Cs no va a dejar de ir a ninguna fiesta de la libertad"

La portavoz nacional de Ciudadanos y diputada en el Congreso, Inés Arrimadas -acompañada por los representantes de su formación en el Ayuntamiento de Madrid, la vicealcaldesa, Begoña Villacis; y en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado-, ha asegurado que "no hay ni una sola fiesta por la libertad a la que Ciudadanos vaya a dejar de ir porque algunos les quieren ver fuera". La portavoz ha dicho que es "una pena que hoy, que es un día de libertad para acabar con el sectarismo, para acabar con la intolerancia y para acabar con la discriminación algunos quieren discriminar y quieren que hoy los votantes de Ciudadanos del colectivo LGTBI no se sientan a gusto en el Orgullo".

"Nosotros no solo estamos aquí para defender la igualdad, también estamos aquí para defender a todas las personas LGTBI que han votado a Ciudadanos y que tienen el mismo derecho que cualquier otro que haya votado a cualquier otro partido de estar en su fiesta, en su capital en su Madrid, en el centro de esta gran ciudad de la libertad", ha subrayado.

Ha reconocido que le hubiera gustado que hubieran rectificado aquellos que hoy quieren hacer sentir incómodos a determinados votantes de Ciudadanos, pero ha destacado que "a nosotros no nos achanta nadie". "Nacimos en Cataluña defendiendo la libertad y vamos a seguir defendiendo la libertad allí donde sea necesario, porque no hay ni un solo rincón de España, no hay ni una sola fiesta por la libertad a la que Ciudadanos vaya a dejar de ir porque algunos les quieren ver fuera", ha remarcado.

Villacís lamenta que el Orgullo reste a gente que cree en la libertad

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacis, ha dicho que es "un paso atrás" que el Orgullo "reste a gente que cree en la libertad y que lleva muchos años reivindicando la libertad y luchando por el colectivo LGBTI". Al comienzo del desfile del orgullo que transcurre entre Atocha y la Plaza de Colón, Villacís ha afirmado que "si hay algo que destacaba siempre en el Orgullo es que sumaba", ha manifestado y, preguntada por el supuesto pacto del PP con Vox en el Ayuntamiento, ha negado conocerlo.

"El único pacto que he visto es el que nosotros hemos firmado con el PP donde se reconoce que vamos a seguir luchando por los derechos LGTBI, algo garantizado porque llevamos la concejalía de Igualdad y Familias, y que el Orgullo se queda en el corazón de Madrid", ha declarado.

Marcha del Orgullo hará un "muro de contención" ante Ayuntamiento Madrid

La manifestación del Orgullo 2019 hará un "muro de contención" a su paso por el Ayuntamiento de Madrid para frenar a la "ultraderecha que ha entrado en las instituciones", según ha anunciado Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). Sangil ha hecho estas manifestaciones antes de que comenzara la manifestación, acto central del Orgullo, que recorre este sábado el centro de Madrid, y ha negado que la FELGTB haya prohibido a nadie participar en la marcha.

Ha asegurado que Ciudadanos puede estar "como todo el mundo" en la manifestación, aunque sí ha especificado que no se ha permitido a la formación naranja tener carroza. "Hay que parar a la ultraderecha que ha entrado en las instituciones y por eso cuando lleguemos a Cibeles nos colocaremos de frente al Ayuntamiento para hacer el muro de contención que tendrá la ultraderecha que ha entrado en las instituciones", ha dicho Sangil.

Ha asegurado que los delitos de incitación al odio hacia el colectivo LGTBI "están a la orden del día y no vamos a dar un paso atrás junto a las feministas, los migrantes y el tercer sector". "Este año mas que nunca el Orgullo 2019 tiene un carácter reivindicativo y político", ha insistido la representante de la FELGTB.

Una idea que también ha suscrito Carmen García de Merlo, presidenta de la COGAM (Colectivo LGTB+ de Madrid), que ha insistido en que todas las manifestaciones del Orgullo han sido de reivindicación política y ha advertido de que la historia "no puede correr hacia atrás". La diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, que va en la cabecera de la manifestación, ha subrayado que "las calles se han llenado para defender el Orgullo" y ha apostado por reescribir la historia "entre todos".