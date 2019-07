Monasterio estalla contra Ciudadanos y exige a Rivera que se siente con Abascal

“Ciudadanos solo busca sillones”, ha repetido en varias ocasiones Rocío Monasterio durante su rueda de prensa tras el acuerdo de 155 puntos de PP y Cs. La firma del documento ha irritado a la candidata de Vox, que ha considerado una falta de respeto que ese pacto se haya anunciado tres horas antes de que Vox presentase sus medidas. “De los 155 puntos, que estudiaremos, seguro que algo coincide y en los que les hayamos convencido pero es llamativo que se hayan creado nuevas consejerías como si a los madrileños nos sobrase dinero”, ha lamentado.

Sin embargo, Monasterio mantiene la mano tendida a la formación naranja. “Si Albert Rivera lo quiere desbloquear que se siente mañana con Casado y Abascal”, ha apuntado Monasterio, en referencia a la invitación del líder de Vox. Invitación que finalmente Rivera ha rechazado. "Si van a rectificar su sentido del voto que lo trasladen a los equipos autonómicos", ha comunicado el equipo de Ciudadanos.

A pesar de seguir abierta a los pactos, Monasterio ha criticado duramente la actitud de Cs. “Si tienen tantos asquitos a pactar con nosotros que exista un gobierno monocolor del PP y Aguado apoye desde fuera. Nosotros no queremos estar en el gobierno, queremos estar en la oposición solo pedimos que se respete a nuestro votantes”, ha apuntado. “Esto ha sido un bofetada a nuestros votantes a los que se quiere amordazar. Esta forma de hacer política de trileros no va con nosotros. No es de recibo este apartheid de Ciudadanos y esta forma de tratarnos como apestados”, ha lamentado Monasterio, que ha acusado de a Cs de buscar solamente sillones y de faltar el respeto a sus votantes. “Estamos cansando de estas faltas”, ha añadido.

Monasterio también ha acusado a Cs de mentir. “Hoy Arrimadas dice que sus compañeros se han reunido con Vox y no es verdad, no nos hemos reunido con ellos, solo un café con Aguado. Se confunde Arrimadas, ¿a qué llama negociaciones?”, se ha preguntado Monasterio, que ha asegurado no conocer al equipo negociador de Cs en Madrid. “Que diga la verdad o se aclare”, ha rematado. “Espero que Casado y Rivera se reúnan con Abascal y pongan España y Madrid por encima de la política de trileros y paren ya con esta forma de hacer política. No hemos dado el apoyo a la señora Díaz Ayuso y hasta entonces no habrá pleno de investidura”, ha concluido.