Miguel Herrán ('La Casa de Papel') sorprende a sus seguidores llorando desconsoladamente en Instagram

Miguel Herrán es uno de los actores con mayor proyección de su generación. Tras ganar en 2015 el Goya al Mejor Actor Revelación por la película 'A cambio de nada', el intérprete malagueño fichó por 'La Casa de Papel', la serie de Antena 3 que se convirtió en un fenómeno global gracias a la distribución internacional de la mano de Netflix.

Precisamente fue el papel de Río en esta ficción lo que hizo que Miguel Herrán se convirtiera en el 'niño bonito' del gigante del streaming. Y es que además de haber grabado para la plataforma una nueva temporada de 'La Casa de Papel', el actor también es uno de los grandes protagonistas de 'Élite'.

Lo más lógico sería pensar que está atravesando un buen momento profesional y personal. Sin embargo, Herrán no está tan bien como cabría esperar. Y es que el actor ha preocupado a sus seguidores colgando en Instagram un vídeo en el que aparece llorando desconsoladamente.

Aunque en la citada publicación no articula palabra, Miguel Herrán aprovecha el título del vídeo para lanzar un importante mensaje sobre las redes sociales: "Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar está máquina de mentir que es Instagram. Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes, pero hoy no. Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí. No voy a entrar en detalle de qué es lo que me pasa por qué ni yo mismo lo sé. Pero este de aquí soy yo, sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras".

En poco más de 24 horas supera los 2,5 millones de reproducciones, con más de 26.000 comentarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Herrán (@miguel.g.herran) el 6 Jul, 2019 a las 7:11 PDT