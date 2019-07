Máximo Huerta vuelve a la tele sin ocultar su pasado como ministro: "Me han llamado de todo"

Este lunes se ha producido el regreso de Máximo Huerta a la televisión tras su fichaje como ministro de Cultura y su posterior dimisión por un caso de fraude fiscal en el año 2006. El presentador ha vuelto al medio con un programa cuyo título es toda una declaración de intenciones: 'A partir de hoy'.

Huerta ha querido arrancar esta nueva etapa en la pequeña pantalla hablando del que ha sido el momento más importante y controvertido de toda su carrera profesional. "Ha sido un año en el que me han llamado de todo: el ex, el de la tele, el de Ana Rosa, el breve…", ha empezado diciendo. "Han sido tiempos convulsos. Tal vez por eso he querido recuperar la 'o' de Máximo, el nombre de mi padre. Vuelvo a las cosas que me gustan. Es como llegar a casa y esta quiero que sea mi casa".

A continuación, Máximo ha presentado a sus colaboradores, instándoles a que le preguntaran sobre su fugaz paso por la política: "Vengo a calzón quitado. Muchos dirán: '¿van a disimular que ha sido ministro?' No, no se disimula. Incluso si queréis romper el hielo…".

Ana García-Sireñiz ha sido la que ha tomado la iniciativa, haciéndole al presentador la pregunta que muchos se han hecho a lo largo de este último año. ¿Por qué no le contó a Pedro Sánchez que había tenido un problema con Hacienda?

Lejos de escurrir el bulto, Máximo Huerta ha respondido con total sinceridad: "La vida avanzada y eso estaba pagado y amortizado hace mucho tiempo. Era como una herida cicatrizada de hace mucho tiempo. Formaba parte de mi pasado y ni se te ocurre decir nada porque no consideras que sea algo oculto. Es algo que yo recurrí de forma pública, es algo que perdí y pagué".