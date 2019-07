La Policía admite anomalías en el informe preliminar de Cs e insiste en que no hubo agresiones físicas

Sigue la polémica con el informe policial elaborado por la Jefatura Superior de Policía de Madrid después de los incidentes registrados tras la participación de miembros de Ciudadanos en la manifestación del Orgullo Gay el pasado sábado. El informe contradice la versión que ha dado Ciudadanos y que ha motivado la presentación de una denuncia ante la Fiscalía por presuntos delitos de amenazas, injurias y odio.

Tal y como señala Ciudadanos, el informe, que realmente era un parte, no tenía firma, es decir, nadie se responsabiliza del documento ni tampoco incluía los sellos oficiales que contienen este tipo de informe. Fuentes policiales admiten estas anomalías y reconocen que tampoco es habitual incluir afirmaciones valorativas políticas como la de que "lo que pretendía Ciudadanos era tener visibilidad política".

Estas fuentes policiales argumentan estos fallos en que este primer parte era un informe preliminar que ya se ha ampliado en otro definitivo y final que corrige estos errores. Es decir, este documento final cuenta ya con el carnet profesional de un agente de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, incluye los sellos oficiales de la Policía Nacional y omite estas interpretaciones valorativas acerca de la presencia de Ciudadanos.

Lo que no cambia es el contenido, que va en la misma línea que el anterior. Es decir "no hay constancia de que se produjesen agresiones físicas" y que "sólo hubo insultos y lanzamiento de agua junto con el lanzamiento de algún objeto no peligroso en referencia a una botella de plástico vacía".

El informe recalca además que los miembros de Ciudadanos estuvieron "escoltados" en todo momento por agentes de la policía judicial que iban de paisanos y que Ciudadanos no siguió en ningún momento las instrucciones policiales ni sus consejos cuando les instaron por motivos de seguridad abandonar la manifestación.