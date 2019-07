El tremendo cabreo de Javier Gurruchaga en 'Viva la vida': "Esto no le interesa a nadie"

Javier Gurruchaga fue uno de los invitados de este domingo en 'Viva la vida'. El showman acudió al programa de Telecinco para hacer un repaso de su amplia trayectoria profesional y, de paso, presentar 'BlaBlaBla', un adelanto del que será su próximo álbum: 'Grupo Salvaje'.

Tras la pertinente entrevista, Emma García le propuso jugar a un juego que el programa le había preparado. "Para esto de los juegos soy poco dado", avisó él. Sin embargo, la presentadora y los colaboradores no tuvieron en cuenta las palabras de Gurruchaga.

En el juego, presentador por Carolina Sobe, el invitado tenía que adivinar qué libro, de entre tres opciones, existía y cuáles no. Estos fueron los títulos propuestos durante la primera ronda: "'El arte de tirarse pedos', 'Por un peo, aquí me veo' o '¿A dónde vas los pedos que no te tiras?'".

Para la segunda ronda, la tertuliana volvió a echar mano del tema escatológico: "'Somos lo que cagamos', 'Cómo mear y no echar gota' o 'Cómo hacer caca en el trabajo'". Fue entonces cuando Javier Gurruchaga se mostró molestó con el programa, y así se lo hizo saber a todos los presentes: "Dejadme que os cuenta una cosa. Ya lleváis dos: una de pedo y otra de caca. Como tú comprenderás, yo llevo más de 40 años haciendo shows, televisión y discos...si va a ser toda la entrevista así me voy y os espero en la cafetería".

Y añadió: "Ni una más, ni de cacas ni de pedos. ¿A quién le interesa esto?".

"¿Entonces pasas del juego?", preguntó Sobe, a lo que Gurruchaga remató: "No tiene ningún interés".

Pincha AQUÍ para ver el momento en vídeo.