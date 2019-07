Novak Djokovic se proclamó campeón de Wimbledon por quinta vez. El serbio pudo con Roger Federer en una final que demostró la magnitud de las grandes citas tenísticas con un 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 4-6 y 13-12(3).

Tras la hazaña de conseguir su 16º Grand Slam y batir a Federer, el serbio ha querido dedicarle un emotivo mensaje en sus redes sociales al partido que tuvo lugar en la hierba londinense. "Fue un partido para recordarlo siempre. Tuvo de todo. Un partido que transciende en nuestro deporte. Estaré eternamente agradecido por ser parte de él", comienza.

"El más grande los respetos por Roger, por la pelea titánica. Estos últimos doce meses han sido toda una travesía en el tenis. Volver de una lesión y tratar de alcanzar el nivel de tenis que me permitía competir en los Slams", explica.

El actual número uno del mundo también explica cómo ha vuelto a liderar el ranking ATP. "Autoconfianza, resistencia, dedicación y un gran apoyo de las personas cercanas a mí me permitieron estar donde estoy. Estoy bendecido y lo sé", añade.

"Wimbledon, ha sido un placer hacer historia y compartir pista con una de las leyendas de este deporte. Seguiré soñando con ser parte de estos momentos memorables en el futuro. Por cierto, la hierba estaba como nunca antes", concluye.

Djokovic: "Nadal y Federer son una de las razones por la que sigo compitiendo a este nivel"

No es el primer mensaje emotivo de 'Nole'. El campeón tuvo muy bonitas palabras para sus dos grandes rivales justo tras ganar el título. "Rafa y Roger son una de las razones por la que sigo compitiendo a este nivel. Cómo se desempeñan en este deporte es lo que me motiva. Me inspira a intentar lograr lo que ellos consiguieron, e incluso más. Si seré capaz de lograrlo, no lo sé", dijo en rueda de prensa.