Novak Djokovic ya cuenta con su decimosexto Gran Slam. El serbio consiguió el título 16º después de vencer a Roger Federer en la final de WImbledon con un un ajustado 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 4-6 y 13-12(3) en 4 horas y 55 minutos.

Tras la victoria, Nole fue muy claro sobre la influencia de Rafa Nadal y Federer en su juego. El español y el suizo deleitaron al público londinense con su enfrentamiento 40 en la semifinal, que finalmente terminó en victoria para Federer (7-6(3), 1-6, 6-3 y 6-4).

Federer y Nadal, la "inspiración" de Djokovic para seguir en lo más alto del tenis mundial. Y tiene un desafío... pic.twitter.com/ure5AOqqhg — SportsCenter (@SC_ESPN) 14 de julio de 2019

"Rafa y Roger son una de las razones por la que sigo compitiendo a este nivel. Cómo se desempeñan en este deporte es lo que me motiva. Me inspira a intentar lograr lo que ellos consiguieron, e incluso más. Si seré capaz de lograrlo, no lo sé", comenzó a explicar el serbio en rueda de prensa.

"Dependerá de cuánto juegue, de si seré número uno histórico en los Grand Slams... no depende sólo de mí. Depende de las circunstancias de la vida. No soy sólo un jugador de tenis: soy un padre, un marido...Hay que poner las cosas en una balanza", añadió.

El truco de Djokovic para ignorar el favoritismo del público

Djokovic no sólo explicó la admiración que siente por sus rivales. Un periodista le preguntó cómo afronta el hecho de que Federer sea el gran favorito del público y cómo intenta redirigir la energía de la audiencia a su favor.

"Es difícil, hay veces que intento ignorarlo. Por eso, cuando la multitud está coreando "Roger", yo oigo "Novak". Con la explicación, los miembros de la prensa comenzaron a reír. "Lo sé, suena tonto, pero es como trato de convencerme", finalizó.

#WIMBLEDONxESPN ¡Respuesta de campeón! A Djokovic le preguntaron cómo hace para motivarse con el público, a pesar de que ellos estén a favor de su rival. ¡Sus palabras hicieron reír a todos los presentes! pic.twitter.com/lHtVQC4Scs — SportsCenter (@SC_ESPN) 14 de julio de 2019