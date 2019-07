Pedro Sánchez dice que "el principal escollo es la participación de Pablo Iglesias en el Gobierno"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha señalado que el principal escollo para alcanzar un acuerdo con Podemos para la investidura es la presencia del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el Ejecutivo.

En una entrevista en LaSexta, Sánchez ha señalado que "no se dan las condiciones" para que Iglesias forme parte del Consejo de Ministros y que se trata del "principal escollo" por el cual no se ha cerrado un pacto con la formación 'morada'.

Ha lamentado que el "99,9 de las conversaciones" que han mantenido en estas semanas con Pablo Iglesias se han centrado en los cargos que reclama Podemos y no en los problemas y retos del país.

Diferencias en la crisis catalana

Según ha explicado, tiene "divergencias" con Iglesias en cuestiones como la crisis catalana y ha alegado que necesita un vicepresidente que "defienda la democracia" y que diga que España es un Estado de Derecho, que tiene un poder judicial independiente y que no se persigue a nadie por sus ideas ni se encarcela a nadie por sus ideas.

Por ello, le reclamó que dé un paso atrás y acepte la última oferta para que se incorporen al gobierno personas cualificadas de Unidas Podemos. Aseguró que esa oferta seguirá en pie hasta la próxima semana.

Lo que dijo en La SER

El pasado lunes, en La SER, el presidente ya reconoció su incompatibilidad con Iglesias en algunos asuntos, consideró que la consulta de Unidas Podemos es una “mascarada para justificar su votación contraria a la investidura” y explicó que no había llegado a hablar de puestos con Iglesias pero que aunque a él no le gustan los vetos, tampoco aceptaría imposiciones. “Una de las principales tareas de un presidente es hacer su equipo, debo poder decidir sobre mi Consejo de Ministros. Siempre he dudado de que Iglesias se incorpore al Gobierno porque somos dos líderes con coincidencias pero también con enormes discrepancias sobre temas de enorme vigencia como Cataluña”, dijo.

DIRECTO | @sanchezcastejon: "Siempre he tenido muchas dudas de que Pablo Iglesias se incorporara a mi Gobierno, somos dos personas con enormes discrepancias sobre temas como la cuestión catalana" "#PedroSánchezEnLaSER



En vídeo aquí: https://t.co/DnYC45Pn6t — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) 15 de julio de 2019