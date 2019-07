Vox propone convertir el Instituto Andaluz de la Mujer en el de "víctimas de violencia intrafamiliar"

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha asegurado este jueves que "no está recogido ni está previsto que se recoja" en los acuerdos con Vox el cambio que han propuesto para que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) se convierta en un instituto de víctimas de la violencia intrafamiliar.

Nieto ha recordado en declaraciones a los periodistas que "el programa de Vox es diferente al del PP" y ha garantizado que esa propuesta no está ni en el acuerdo de investidura que se firmó ni en el pacto presupuestario cerrado posteriormente.

Ha considerado que Vox tiene derecho a seguir reclamándolo, pero ha defendido que el Gobierno presidido por Juanma Moreno tiene "muy claro" que en Andalucía hay que seguir trabajando "por que muchas brechas que siguen perjudicando a las mujeres se venzan".

Ha rechazado los "planteamientos ideológicos partidistas" y ha pedido "altura de miras" para que los derechos de las mujeres no se atribuyan a ningún partido "ni se conviertan en una pugna por un puñado de votos".

Sobre otra de las reclamaciones de Vox, para que no se den subvenciones a asociaciones "ideologizadas", Nieto ha subrayado que con el dinero público no se pueden apoyar "planteamientos de partido ni a colectivos que son una rama de un partido y no una organización que defiende un derecho genérico". Nieto ha afirmado que se exigirá que se haga "un buen uso" de las subvenciones y que se "justifiquen adecuadamente".