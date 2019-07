Podemos replica a Sánchez: "Vetar a Iglesias es vetarnos a todos"

Podemos ha cerrado filas en torno a su secretario general tras el veto que este jueves ha hecho público en una entrevista en la Sexta el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. La formación morada ha contestado al socialista con dureza, a través de Irene Montero y Pablo Echenique, acusándole de decir una "barbaridad" por sugerir en esa entrevista, afirman los dos, que Iglesias no defiende la democracia y que "es el principal escollo" para formar el ejecutivo.

En sus cuentas de Twitter, el secretario de Acción de Gobierno y la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, instan a Sánchez a rectificar por mostrar una actitud "impropia de un presidente", escribe Echenique. "Es algo muy grave", señala en referencia a las palabras de Sánchez, que han escocido en su formación. Los dos líderes de Podemos se refieren en este caso a un momento de la entrevista en el que Sánchez responde a su entrevistador, Antonio García Ferreras, acerca de la lealtad de un Iglesias como hipotético vicepresidente. El periodista señala a Sánchez que Iglesias ha prometido ser leal a la política que el socialista fije en la gestión de la crisis territorial catalana y Sánchez responde entonces que Iglesias "habla de presos políticos. Necesito un vicepresidente del Gobierno que defienda la democracia española". En el vídeo que incluyen en su tuit, no obstante, no se recoge la explicación de Sánchez, que señala la necesidad de que Iglesias diga que España es un Estado de Derecho, que tiene un poder judicial independiente y que no se persigue a nadie ni encarcela a nadie por sus ideas.

Montero ha escrito que "el Presidente del Gobierno ha llegado a decir que Pablo Iglesias no defiende la democracia. No todo vale, y menos entre fuerzas políticas que aspiran a gobernar juntas". Echenique se ha hecho eco del tuit de su compañera y ha añadido su postura acerca del veto a la figura de Iglesias. "Es obvio que vetar a Pablo Iglesias es vetarnos a todos. Es vetar a Unidas Podemos, a todos sus dirigentes y a sus 3,7 millones de votantes", afirma Echenique.

El nuevo capítulo de las negociaciones tensas primero y rotas después ha estallado tras las declaraciones de Sánchez esta mañana. En ellas ha hecho pública su negativa absoluta a la entrada de Pablo Iglesias como vicepresidente, quien, dice Sánchez, ha exigido este puesto y ha dedicado el "99,9% de las conversaciones" que han mantenido en estas semanas a hablar de los cargos que ocuparían en el ejecutivo. Sánchez, además, ha apuntado las "divergencias" insalvables entre ambos en algunas materias, especialmente la cuestión catalana, después de que, hace unos días, señalara también en la SER que no aceptaría ninguna imposición en su Consejo de Ministros.

Hoy el Presidente del Gobierno ha llegado a decir que Pablo Iglesias no defiende la democracia. No todo vale, y menos entre fuerzas políticas que aspiran a gobernar juntas y por tanto, a respetarse y entenderse. Sanchez debe rectificar. — Irene Montero (@Irene_Montero_) July 18, 2019

Aquí está el momento en el que Pedro Sánchez dice efectivamente esa barbaridad. Decir que Pablo Iglesias no defiende la democracia, simplemente por tener ideas diferentes a las suyas, es algo muy grave, algo impropio de un presidente de España y debe rectificar. pic.twitter.com/gqU6qDppQl — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) July 18, 2019

Es obvio que vetar a Pablo Iglesias es vetarnos a todos. Es vetar a Unidas Podemos, a todos sus dirigentes y a sus 3,7 millones de votantes. Igual que vetar a Pedro Sánchez sería EXACTAMENTE LO MISMO que vetar al PSOE.



Pedro Sánchez veta a Unidas Podemos. Ese es el titular real. — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) July 18, 2019