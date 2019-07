Los 500 riders de Deliveroo son trabajadores y no autónomos

Los riders de Deliveroo son trabajadores asalariados y no autónomos. El magistrado del Juzgado de lo Social Nº 19 de Madrid estima la demanda de la Seguridad Social y establece que entre los repartidores y la empresa existe una relación laboral y no comercial.

Deliveroo defendía que los riders eran autónomo "porque preferían tener esa flexilibidad", pero los colectivos de repartidores y los sindicatos defendían lo contrario: que eran falsos autónomos. Argumentaban que no pueden tomar decisiones, no pueden fijar precios y que no eligen a sus clientes. Una condición laboral que con lleva precariedad y falta de seguridad. Ahora la justicia les da la razón.

El juicio parte de una demanda de oficio de la Tesorería General de la Seguridad Social, cuya credibilidad fue cuestionada durante el juicio. El juez, en cambio, sale en su defensa: "cabe concluir que no se ha desvirtuado adecuadamente la presunción de certeza que corresponde al acta de liquidación de la Inspección de Trabajo y que, por tanto, puede entenderse probado que al menos en el período al que se refiere la misma los repartidores afectados por el proceso prestaron sus servicios como allí se indica. (...) El número de trabajadores con los que se entrevistó la Inspección de Trabajo fue lo bastante amplio como para poder ser ilustrativo y poder sacar conclusiones mínimamente seguras", argumenta el Juez.

Es, además, un fallo especialmente relevante. El juicio, que se celebró en mayo, es el más grande que se ha celebrado hasta la fecha, por eso se espera que marque un precedente en los que están por venir. "Es un aldabonazo, un primer paso en la línea de consolidación de los órganos judiciales de calificar como laboral la relación de estas personas que se dedican al reparto en las plataformas digitales", asegura Bernardo García, abogado de UGT. "Es una sentencia muy importante que ratifica el criterio de otros pronunciamientos anteriores dictados en procedimientos individuales y confirmamos que sea la línea que sigan otros órganos judiciales en Zaragoza o en Barcelona donde hay también demandas de oficio pendientes de resolución que van a afectar a miles de personas".

Contra la sentencia se puede presentar recurso, en un plazo de cinco días, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La empresa aún no ha confirmado si recurrirá o no.