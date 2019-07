Vox se cuela en la nueva temporada de 'La casa de papel'

En este artículo encontrarás detalles sobre la tercera temporada de La Casa de Papel. Si todavía no la has visto (y tienes planeado hacerlo), te recomendamos que no sigas.



El pasado viernes, Netflix estrenaba la tercera temporada de La casa de papel. Una nueva tanda de capítulos, ocho para ser más exactos, en los que la popular banda de ladrones tiene que hacer frente a un nuevo golpe como respuesta a la detención de uno de sus integrantes. Desde entonces, los millones de personas que ya han podido disfrutar de la misma han descubierto un gran número de guiños a otras series e incluso algún que otro gazapo.

Desde el guiño a Breaking Bad, cuando el Profesor y Lisboa establecen su Centro Móvil de Operaciones en una caravana situada junto a una playa, hasta un gazapo relacionado con la bandera de Panamá, que ondeaba del revés en la puerta del Banco de España. Entre los distintos detalles de esta nueva temporada también destaca una pulsera relacionada con Vox, tal y como muestra la formación a través de las redes sociales.

De Breaking Bad a Vox

En el sexto capítulo de la tercera temporada, el Profesor y la inspectora Murillo (ahora conocida como Lisboa) tratan de escapar de la policía después de haber sido descubiertos. Tras una acalorada discusión entre ambos, la caravana en la que han instalado el Centro Móvil de Operaciones pierde la antena y queda atrapada en el barro.

Por suerte, un grupo de aldeanos afín a la banda de ladrones y un Guardia Civil ayudan a los líderes de la banda a resolver la situación. Mientras que el guardia trata de remolcar la caravana con su todoterreno, los aldeanos empujan el vehículo. Entre ellos podemos encontrar a uno que porta la pulsera de España con el lema 'España Viva'.

"La España Viva siempre dispuesta a echar una mano a los valientes"

Tras descubrir este guiño, la formación de Santiago Abascal ha presumido de ello a través de las redes sociales: "La España Viva siempre dispuesta a echar una mano a los valientes". Sin embargo, en cuestión de horas, un gran número de usuarios le han recordado al partido político que los aldeanos están ayudando a un grupo de ladrones.

Pero no solo eso. También le han recordado que el famoso Bella Ciao, la canción más emblemática de la serie, es un tema popular italiano de la resistencia antifascista durante la Segunda Guerra Mundial. Por todo ello, muchos han sido los usuarios que han criticado a Vox por presumir sobre su aparición en una serie considerada antisistema.