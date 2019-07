El impactante vídeo desde la cabina de un Boeing 737 antes de estrellarse contra el agua

El pasado 28 de septiembre, un Boeing 737-800 de la aerolínea Air Niugini despegaba de la pista del aeropuerto internacional de Chuuk rumbo a Puerto Moresby, en Papúa Nueva Guinea. Sin embargo, nunca llegaría a su destino debido a las pésimas condiciones meteorológicas, que provocaron un aterrizaje de emergencia a escasos 160 metros de dicho aeropuerto.

Según recoge la investigación oficial, el avión perdió el control cuando estaba a 460 metros de altura debido a la poca visibilidad. Por esa misma razón, y ante la imposibilidad de continuar el viaje, los pilotos tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia en el agua. Un aterrizaje que acabó con la mitad de la aeronave completamente sumergida bajo la laguna Chuuk.

Un fallecido y 46 heridos

Las primeras investigaciones aseguraron que los 34 pasajeros y 12 miembros de la tripulación fueron rescatados por lugareños y por personal de la armada estadounidense, tal y como informaba la compañía a través de un comunicado: "Air Niugini puede confirmar que todas las personas a bordo han podido evacuadas con total seguridad". Sin embargo, tres días después del suceso, los buzos encontraron el cuerpo sin vida de uno de los tripulantes, quien no llevaba el cinturón de seguridad puesto durante el aterrizaje de emergencia.

Varios meses más tarde, un informe sobre el accidente muestra imágenes nunca antes vistas del accidente desde el interior de la cabina. Un vídeo, grabado por un ingeniero en el asiento del avión con su teléfono móvil, en el que se puede ver a los pilotos usando los controles en la cabina antes de que el sistema de advertencia del avión les avisara que estaban demasiado cerca del suelo.

El informe critica al copiloto

En este vídeo, de apenas 40 segundos de duración, se puede ver cómo uno de los pilotos llega a decir que se están acercando demasiado al agua antes de impactar violentamente contra ella. Según este informe, los pilotos no respondieron a las advertencias de que el avión estaba demasiado cerca del suelo y que no siguieron las listas de verificación de aterrizaje.

También que el copiloto, que estaba ofreciendo servicios de soporte y monitorización, no fue nada "eficaz" puesto que no debía haber tomado el control del avión en cuanto comprobó que la situación no era segura para continuar el viaje. En definitiva, una serie de errores que acabó con el avión hundiéndose en la laguna.