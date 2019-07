Carmen Calvo: "Al gobierno de coalición le ha cerrado las puertas Unidas Podemos, no hay más"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha vuelto a señalar la responsabilidad de la derecha y, especialmente, de su socio en la izquierda en la investidura fracasada de Pedro Sánchez. Calvo achaca a Unidas Podemos su posición "inamovible" y a Ciudadanos y PP la falta de asunción de sus responsabilidades. "No han asumido ni una sola de las responsabilidades" que las urnas también les daban, ha dicho en su comparecencia tras el Consejo de Ministros de este viernes.

Acerca de las negociaciones con Unidas Podemos, Carmen Calvo señala a su socio preferente como el gran responsable del fracaso. Fue quien rechazó la oferta, dice, una oferta "equilibrada, posible y entendible para inaugurar un espacio inédito", una oferta "realista", ha asegurado. "Al gobierno de coalición la ha cerrado la puerta Unidas Podemos, no hay más", ha sentenciado. En este sentido, preguntada por si volverá a sentarse a negociar un gobierno de coalición con Pablo Echenique, Calvo remite a la forma de gobierno del ejecutivo portugués, en el que los socialistas gobiernan en solitario con el apoyo externo de sus socios. La vicepresidenta parece cerrar la puerta a un ejecutivo de coalición. Para hablar de nuevo habrá que partir de otra base y "explorar otras situaciones".

"En todas las reuniones, Iglesias no ha querido hablar de programa", ha lamentado para después reprocharle que "ayer frustraron la investidura las derechas votando con Unidas Podemos. La política española tendrá que entrar en un principio de realismo, de buena voluntad" para construir.

Iglesias tiene dos investiduras fallidas de un presidente socialista, ha señalado la vicepresidenta, "tiene ese récord, tendrá que reflexionar". Calvo afirma que el Gobierno socialista ha hecho todo lo necesario para una investidura. "No ha podido ser, pero no porque no haya habido una oferta posible de nuestra parte. Ha sido Unidas Podemos quien la ha rechazado", a quien ha afeado, también, las formas en el proceso de negociación y que tildaran de "decorativas" áreas, a su juicio, de máxima importancia que, dice, les fueron ofrecidas, como la sanidad, la igualdad o ciencia y universidades.

Frustración compartida

Esto a su izquierda, a su derecha Calvo ha señalado a PP y Ciudadanos que, frente a la responsabilidad con la que el Gobierno ha tratado de alcanzar la investidura, "no han movido ni una sola pieza". Calvo ha señalado que "ya no hay un candidato a la presidencia", por lo que llama a todos los líderes políticos a moverse para evitar elecciones y no plantarnos en un escenario "preocupante": tener que gestionar el brexit y la sentencia del procés con un ejecutivo en funciones.

"Tiene que haber desconcierto y frustración de los votantes de todos los partidos", ha aseverado, no solo de los de la izquierda, según la vicepresidenta en funciones, porque todos los electores votaron para conformar un gobierno. Ha citado, expresamente, a los votantes de Ciudadanos "que querrían que hubiera gobierno" y en lugar de eso "han visto como Rivera llamaba al candidato 'banda'".

No tiran la toalla

Calvo ha llamado a todas las fuerzas a caminar hacia una investidura, haciendo hincapié en que, ante la ausencia de candidatos, una vez ha decaído Sánchez como tal, todas están llamadas a realizar este esfuerzo. "No habiendo candidato, le toca a todos los demás asumir sus responsabilidad y mover piezas para no tener que convocar elecciones". No obstante, el Gobierno no tira la toalla. Según Calvo, Sánchez seguirá trabajando para evitar un regreso a las urnas, aunque incide en que ya no es el único que debe tratar de encontrar una salida.