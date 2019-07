Las mayores referencias cinéfilas de 'Stranger Things' a los clásicos de los 80

Hace apenas unas semanas, Netflix estrenaba la tercera temporada de Stranger Things. Tras un parón de cerca de dos años, la plataforma de vídeo en streaming nos devolvía a la ciudad ficticia de Hawkins, donde el grupo de niños y niñas que cerraron el portal hacia el Upside Down tienen que enfrentarse a una nueva amenaza durante el verano de 1985.

Un año recordado, entre otras cosas, por el estreno de películas como Regreso al futuro, Los Goonies, El club de los cinco o Rocky IV. Por esa misma razón, y como viene siendo habitual, los hermanos Duffer decidieron homenajear a algunas de ellas a través de sus característicos personajes. Desde el clon ruso de Terminator que pretende acabar con los niños de Hawkins hasta la llegada de Regreso al futuro a los cines.

Las referencias de la tercera temporada de Stranger Things

Tras el estreno de esta nueva temporada, los hermanos Duffer han hablado sobre algunas de las mayores referencias al cine de los 80 que hemos podido ver en las tres primeras temporadas de Stranger Things. Todo ello a través de un vídeo, publicado en el canal de Wired, en el que explican algunos de los guiños a peliculas como Indiana Jones, Alien, Star Wars o E.T.

La tercera temporada arranca con una escena similar a la de la película Juegos de Guerra, pero no es el único guiño a una película de los 80. A lo largo de esta tercera tanda de capítulos también encontramos referencias a otras series y películas como Magnum, Cheers, Aquel excitante curso, La invasión de los ladrones de cuerpos, Star Wars, Halloween II o Transformers. También a otras como Tiburón, It, Cocoon, La casa de los horrores, La mosca o La cosa.

Entre algunos de los más populares también podemos encontrar los guiños a Terminator, Regreso al futuro, Karate Kid, La jungla de cristal, Rambo o X-Men. En definitiva, una larga lista de referencias cinematográficas al cine de los 80 que cohabitan en una tercera temporada plagada de sorpresas. Sin embargo, no es la primera vez que lo hacen.

Las grandes referencias ocultas en la primera y segunda temporada

En las dos primeras temporadas hay guiños más que evidentes a alguno de los mayores clásicos cinematográficos de los 80. Desde E.T, Alien o los Gremlins hasta otros como Carrie, Ojos de fuego, Encuentros cercanos o Risky Business. Desde la clásica escena en la que los chicos disfrazan a Eleven para que no levante sospechas, idéntica al momento en el que disfrazan a E.T, hasta la escena en la que Eleven hace uso de la fuerza al más puro estilo Darth Vader.

En definitiva, Stranger Things está repleta de guiños al cine de los años 80. Unos guiños que continuarán de cara a la próxima temporada, tal y como ya han asegurado los creadores de la serie. ¿Cuáles serán las que inspiren la próxima temporada?