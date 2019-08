El pasado 19 de julio, Netflix estrenaba la tercera temporada de La casa de papel. Una nueva tanda de capítulos, ocho para ser más concretos, en los que el grupo de ladrones tiene que volver a pegar un nuevo golpe como respuesta al secuestro de uno de sus miembros. Desde entonces apenas han pasado unas semanas, y los seguidores que esperan por el estreno de la cuarta entrega se cuentan por millones.

Según recoge el medio especializado Varierty, la tercera temporada de La casa de papel se vió en 34.355.956 hogares en todo el mundo en la primera semana tras el estreno, mientras que más de 24 millones de ellos llegaron al final en menos de siete días. Gracias a ello, la serie dirigida por Álex Pina se convirtió en la más maratoneada en su estreno.

Primeros detalles de la cuarta temporada de La casa de papel

Después de que los creadores de la serie anunciaran que La casa de papel contará con una cuarta entrega, el perfil de Twitter de Netflix España se llenaba de comentarios de usuarios ansiosos por descubrir qué sucede tras el agónico final de la tercera temporada. Mientras tanto, la plataforma de vídeo en streaming se los encargaba a Antoñanzas, uno de los nuevos personajes de la serie.

ANTOÑANZAS, TRÁENOS MÁS EPISODIOS DE LA CASA DE PAPEL — Netflix España (@NetflixES) July 23, 2019

Mientras tanto, comienzan a llegar los primeros de talles de la cuarta temporada. En declaraciones al medio italiano Fanpage, la actriz Itziar Ituño (Lisboa en la ficción) ha reconocido que los integrantes de la banda no lo pasarán nada bien: "Sí, es cierto que la policía va a ser muy dura y que van a tener que resistir. Va a haber mucho drama dentro de la banda".

Un nuevo enemigo amenazará a la banda desde el interior

Sin embargo, las fuerzas de seguridad no serán las únicas que impedirán el gran golpe al Banco de España. Según Ituño, la Resistencia también tendrá que enfrentarse a un nuevo enemigo en el interior del banco, quien no se lo pondrá nada fácil: "No lo van a pasar muy bien en la cuarta temporada. Van a tener un gran enemigo ahí, dentro del banco".

No obstante, la actriz asegura que no sabe si los ladrones saldrán victoriosos del Banco de España. A pesar de que han grabado la tercera y la cuarta temporada del tirón, Ituño reconoce que todavía no está muy claro qué será del grupo capitaneado por el Profesor: "En la cuarta no sé qué va a pasar, si van a conseguir robar el oro o no. Eso no lo sabemos los actores todavía". Respecto a la fecha de lanzamiento de esta nueva temporada, todavía no está del todo claro.