Beatriz Rico carga contra una revista por manipular una foto suya

Beatriz Rico tiene un perfil muy activo en redes sociales. La actriz suele utilizarlas para promocionar sus proyectos profesionales, pero también para opinar sobre los temas más candentes o compartir ciertos aspectos de su vida privada, como cuando confesó que era adicta a la creatina. Ella no se corta un pelo, y menos cuando le tocan las narices.

Esta semana, la intérprete ha cargado duramente contra la revista Cuore por manipular una foto suya en la premiere de la película 'Padre no hay más que uno' y dedicarle a continuación varios comentarios ofensivos.

"Manipuláis las fotos, ¿ verdad?", ha escrito en Instagram, adjuntando dos fotos del mismo evento (la primera es de agencia y la segunda la imagen manipulada). "Es que tenéis fama de hacerlo para poder escribir 'basurilla'".

Y ha añadido: "Hacía 'un siglo' que no me veíais porque trato de no ir a los photocalls donde estáis vosotros. Qué triste tiene que ser vivir de hablar mal de la gente, encima manipulando".

El caso de María Pedraza

Esta semana también ha sido muy sonada la polémica que une a María Pedraza con la revista Yo dona. En este caso, la actriz de 'Élite' acusó a la conocida cabecera de haber retocado la portada que ella misma había protagonizado, "No hay nada más bonito que ser uno mismo. No necesito Photoshop, gracias", dijo.

Sin embargo, el director de arte no dudó en dar la cara para explicar lo que realmente había sucedido, asegurando que el retoque se había hecho a petición del equipo de Pedraza.