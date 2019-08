Bruselas aplaza el sistema de reparto de migrantes hasta su desembarco

La Comisión Europea ha advertido este viernes 16 de agosto de que no puede iniciar las labores de distribución de los migrantes que todavía permanecen a bordo del Open Arms entre los países que se han ofrecido para acogerles sin que antes haya sido designado un puerto para su desembarco. "Está claro que no podemos distribuir a los migrantes si no hay un desembarco", ha afirmado en una rueda de prensa la portavoz de Migración del Ejecutivo comunitario, Tove Ernst.

"Sólo podemos proceder con la coordinación formal sobre el terreno y el apoyo a los Estados miembros en cuanto a la distribución cuando los migrantes hayan efectivamente desembarcado", ha explicado.

Sin competencia para designar puerto

La portavoz ha recordado que Bruselas no tiene competencias para designar en qué puerto debe atracar el Open Arms y lo que está haciendo es "trabajar con los Estados miembros para encontrar una solución" para el reparto de las personas a bordo "una vez hayan desembarcado". "Esto, por supuesto, puede contribuir a crear las condiciones para que un Estado miembro acepte el desembarco" en uno de sus puertos, ha añadido.

"Aunque no podemos tomar la decisión sobre el desembarco, podemos dar las condiciones necesarias para que un Estado miembro lo haga", ha reiterado. Además, la Comisión Europea ha celebrado que seis socios comunitarios estén "dispuestos a mostrar solidaridad y a participar en la redistribución de los migrantes", al tiempo que ha agradecido la cooperación de Francia, Alemania, Luxemburgo, Portugal, Rumania y España durante los "intensos" mantenidos en los últimos días.

Bruselas quiere una solución

Bruselas ha criticado que la situación de las personas a bordo del barco es "insostenible", y ha aprovechado para insistir en que urge encontrar soluciones "predecibles y sostenibles" para desembarcar a los migrantes rescatados en el Mediterráneo de forma "rápida y segura".

"No es responsabilidad de uno o dos Estados miembros, sino de Europa entera", ha apuntado la portavoz del Ejecutivo comunitario Vanessa Mock, quien ha explicado que no hay novedades sobre la situación del Ocean Viking, aunque también se desarrollan "contactos intensos" para encontrar una solución.

Salvini: "¿Reapertura de puertos? No en mi nombre"

Riapertura di porti e mangiatoie?

Non nel mio nome!

L’unica “disumanità” è quella di chi, balbettando e arretrando, favorisce il business schifoso dell’immigrazione clandestina.

🔴 LIVE 👉🏻 https://t.co/wNozCrtBFQ pic.twitter.com/boJkMF66pa — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 16, 2019

El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, ha insistido este viernes en su negativa a permitir el desembarco de los migrantes y refugiados que siguen a bordo del 'Open Arms'. "¿Reapertura de puertos? ¡No en mi nombre!", ha proclamado el líder de la Liga en Twitter.

Para Salvini, "la única 'inhumanidad' es la de quienes (...) favorecen el asqueroso negocio de la inmigración ilegal", horas después de que compañeros de Gobierno se mostrasen dispuestos a autorizar el atraque del Open Arms por una cuestión de humanidad.

Salvini, que ha defendido su labor al frente del Ministerio del Interior, ha afirmado que no está dispuesto a autorizar la llegada de "miles" de personas ni a caer en "alusiones falsas al concepto de 'humanidad'. "Italia, levanta la cabeza", ha sentenciado.

Peor que delincuentes.Esta reclusión forzada incumple las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos adoptadas por Primer Congreso de @UN sobre Tratamiento del Delincuente. Italia incumple la sentencia del Tribunal que afirma la necesidad de asistencia inmediata y urgente pic.twitter.com/dc7mGtqzc2 — Oscar Camps (@campsoscar) August 16, 2019

Open Arms pide desembarco urgente para desembarcar

Proactiva Open Arms ha solicitado un permiso urgente para desembarcar a los migrantes y refugiados que esperan a bordo, dos días después de entrar en aguas italianas gracias a un permiso judicial criticado por Salvini, que intentó en vano introducir una nueva prohibición contra el barco. 134 migrantes continúan a bordo.

La autorización depende ahora de la prefectura de la provincia siciliana de Agrigento, que parece estar a la espera de las directrices que pueda marcar el Ministerio del Interior. La Fiscalía podría intervenir si entiende que la situación amenaza con complicarse o percibe que se comete un delito al no aplicar la resolución judicial que autorizó la entrada del Open Arms en aguas italianas, según el diario 'La Repubblica'.

El fundador de la ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha asegurado que Italia incumple la sentencia judicial y ha reprochado que la "reclusión forzada" de los migrantes a bordo del Open Arms va contra Naciones Unidas. "Peor que delincuentes. Esta reclusión forzada incumple las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos adoptadas por el primer Congreso de Naciones Unidas sobre tratamiento del delincuente", ha asegurado en un tuit recogido por Europa Press.

Además, ha asegurado: "Italia incumple la sentencia del Tribunal que afirma la necesidad de asistencia inmediata y urgente".