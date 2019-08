Estados Unidos aplaza el bloqueo a Huawei 90 días más: así te afecta

La tecnológica china Huawei podrá continuar trabajando con empresas estadounidenses durante los próximos 90 días. Así lo ha dado a conocer el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, a través de un comunicado, donde ha dado a conocer que la nueva tregua acabará el 19 de noviembre del presente año.

El pasado mes de mayo, el gobierno liderado por Donald Trump incluía a Huawei en su lista negra comercial. Sin embargo, apenas unas semanas más tarde, el ejecutivo anunciaba una tregua de 90 días para que los clientes de la firma china se prepararan y buscaran opciones antes de la entrada del bloqueo en vigor. Desde entonces, Huawei ha operado de forma normal, si bien es cierto que ha presentado su propio sistema operativo por si el bloqueo se materializa.

No obstante, dicha moratoria finalizaba el pasado 19 de agosto, por lo que el gobierno estadounidense ha optado por ampliarla 90 días más. Tras la prolongación de la tregua, Huawei ha emitido un comunicado mediante el que denuncia que la licencia general temporal no cambia el hecho de que Huawei haya sido tratada de forma injusta.

Cómo afecta la tregua a los usuarios

Por lo tanto, la firma china podrá continuar trabajando con empresas estadounidenses durante los tres próximos meses. Esta nueva licencia permitirá a la firma china continuar comprando productos de fabricación estadounidense para mantener tanto las redes existentes como el envío de actualizaciones a los dispositivos con sistema operativo Android.

De esta manera, todas aquellas personas que dispongan de un teléfono móvil de la firma Huawei podrán seguir recibiendo actualizaciones de Android sin problemas. El pasado mes de junio, la compañía revelaba la lista de 17 teléfonos móviles que recibirán la última versión del sistema operativo de Google de cara a los próximos meses. Una lista a la que se podrían añadir nuevos terminales gracias a esta nueva prórroga destinada a "brindar a los consumidores el tiempo necesario para alejarse del equipo de Huawei", tal y como recuerda Ross.

Estados Unidos incluye 46 subsidiarias de Huawei en su lista negra

No obstante, Ross invita a los consumidores a que prescindan de los productos de la firma china: "Seguimos pidiendo a los consumidores que abandonen los productos de Huawei, pero reconocemos que se necesita más tiempo para evitar cualquier interrupción". De hecho, el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha incluido 46 subsidiarias de Huawei en su "lista de entidades" con el objetivo de dificultar que la compañía china pueda burlar las restricciones.

Una medida criticada duramente por la compañía a través de un comunicado, donde asegura que esta decisión "tiene una motivación política" y que no tiene nada que ver con la seguridad nacional: "Estas acciones violan los principios básicos de la libre competencia del mercado. No benefician a nadie, incluidas las empresas estadounidenses. Los intentos de suprimir el negocio de Huawei no ayudarán a Estados Unidos a lograr el liderazgo tecnológico. Hacemos un llamamiento al Gobierno de Estados Unidos para que ponga fin a este trato injusto y elimine a Huawei de la Entity List".