Los mejores teléfonos móviles del 2019, según la EISA

La Asociación Europea de Imagen y Sonido (EISA), compuesta por un grupo de 55 de las revistas de electrónica de consumo más importantes del planeta, ha dado a conocer un año más la lista de mejores teléfonos móviles del año. Una lista que no solo busca el teléfono más completo del 2019, sino también el más innovador y el mejor en lo que a calidad-precio se refiere.

Si el año pasado reconocía al Huawei P20 Pro como el mejor teléfono móvil de 2018, la asociación vuelve a destacar a la firma china por uno de sus teléfonos móviles. Concretamente por el P30 Pro, un digno sucesor para el P20 que destaca principalmente por su asombrosa cámara, tal y como asegura la Asociación Europea de Imagen y Sonido en su página web.

El mejor móvil del año

El teléfono móvil, que cuenta con características tan interesantes como un procesador Kirin 980, 8GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de hasta 512 GB, destaca por una triple cámara que le ha servido para conquistar a los expertos. Una triple cámara, compuesta por un sensor principal de 40 megapíxeles, un ultra gran angular de 20 y un teleobjetivo de 8, mediante la que "Huawei ha logrado otro avance impresionante en la fotografía móvil", tal y como apuntan desde la asociación.

En concreto, la EISA ha destacado tanto la capacidad fotográfica del teléfono con poca luz como su lente ultra gran angular, su modo retrato y el teleobjetivo periscópico 5X, afirmando que "supera a cualquiera de sus competidores". Gracias a ello, el teléfono móvil de Huawei se impone al de otras marcas como Samsung o Apple, quienes no han podido alzarse con el premio al mejor teléfono móvil del año.

La EISA destaca el Huawei P30 Pro. / EISA

Desde One Plus hasta Honor y Xiaomi

En lo que respecta al teléfono móvil más innovador del mercado, la asociación se ha decantado por el One Plus 7 Pro. No solo por su cámara emergente, sino por su gran pantalla y por un corazón de garantías. El One Plus 7 Pro dispone de un chipset Qualcomm Snapdragon 855 de ocho núcleos, 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Unas características que le permiten competir contra los mejores.

El mejor teléfono móvil en lo que a calidad-precio se refiere es el Xiaomi Redmi Note 7. La firma china es una de esas marcas que ofrecen mucho por muy poco, tal y como demuestra con el Redmi Note 7. Un teléfono que destaca tanto por un diseño atractivo como por su cámara de 48 megapíxeles. A pesar de que su procesador no es tan potente como el de teléfonos móviles de gama alta, este dispositivo de hasta 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento es una gran opción para ese público que no es tan exigente a la hora de encontrar un teléfono móvil.

Por último, la asociación destaca al Honor 20 Pro en la categoría "estilo de vida". Un teléfono móvil, dirigido al consumidor joven, que ha sido galardonado tanto por su acabado de cristal como por su batería de 4.000 mAh. También por su cuádruple cámara trasera y un precio cuanto menos competitivo. En definitiva, un teléfono bueno, bonito y barato.