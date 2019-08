Los filtros de Facebook, Snapchat e Instagram se han convertido en indispensables para todas aquellas personas que trastean cada día con las diferentes redes sociales. Sobre todo desde la llegada de las historias efímeras a las plataformas dirigidas por Mark Zuckerberg, donde cada vez son más las personas que se apoyan en las diferentes máscaras que ofrecen las redes sociales para compartir los mejores momentos de su día a día.

Desde la mítica máscara del perrito sacando la lengua hasta otros más recientes como el filtro de Paquita Salas, desarrollado recientemente por Ayo Vega. ¿Sabías que tú también puedes crear los tuyos propios? En mayo de 2018, la compañía dirigida por Zuckerberg presentaba la versión beta de Spark AR, su primera aplicación para desarrollar filtros tanto para Facebook como para Instagram.

Facebook abre el diseño de filtros a todo el mundo

Desde entonces, un grupo reducido de personas ha estado creando todo tipo de filtros para uso y disfrute de los millones de usuarios que disponen de una cuenta en las distintas plataformas. Un año más tarde, la plataforma ha abierto el diseño de filtros a todo el mundo, por lo que cualquiera que disponga de esta herramienta podrá crear los suyos propios.

Para crear un filtro para Facebook o Instagram tan solo tienes que descargarte la aplicación Spark AR Studio, disponible tanto para PC como para Mac. Tras instalarla, la plataforma te ofrecerá la documentación necesaria para desarrollar tu propio filtro, así como diferentes tutoriales y guías para completar tu primer diseño con éxito.

Cómo utilizar tu filtro en Instagram y Facebook

Si te parece demasiado complicado, puedes coger como referencia alguno de los ocho ejemplos que te ofrece la plataforma y editarlos a tu gusto. De esta manera, no tendrás que crear un filtro desde cero, un proceso que puede llegar a ser bastante complejo si decides pasar de los diferentes tutoriales que ofrece la plataforma.

Cuando hayas completado tu filtro, tan solo tendrás que pulsar sobre el botón Send to Device en caso de que quieras comprobar qué tal se ve el filtro en tu teléfono móvil o Send to App para probarlo en las cámaras de Facebook o Instagram. Si te has decantado por la primera opción, descárgate la aplicación Spark AR Player para disfrutar del contenido. En caso de que hayas escogido Send to App, la aplicación generará un enlace que deberás enviar a tu móvil para poder usarlo en Instagram.