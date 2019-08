Muestras de cariño hacia la cirujana asesinada en Madrid: "No te merecías este final"

Las muestras de cariño y agradecimiento a la doctora María Pilar Cardeñoso Payo, asesinada este viernes en Madrid por el que era su pareja, siguen manifestándose a través de las redes sociales y paginas online especializas.

Esta mañana el juez ha ordenado el ingreso en prisión del autor confeso del asesinato Tomás J.R. y será el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1, quien se hará cargo de completar la instrucción de este caso.

María Pilar, natural de la localidad palentina de Paredes de Nava, trabajaba en el Departamento de Cirugía general y del aparato digestivo del Hospital de la Princesa de Madrid y era colaboradora clínica forense en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.

Los pacientes y el personal sanitario destacan su profesionalidad pero sobre todo su trato cercano y humano. Algunos de estos mensajes difundidos por los pacientes muestran sus emociones después de conocer la noticia: "Estoy en shock desde que me enteré del suceso, perdemos a una gran profesional y sobre todo a un grandísimo ser humano". Otra de las personas que fue tratada de urgencias por la doctora asegura: “No me lo puedo creer, la vida a veces es muy injusta. Te admiro incluso más que antes, y mi eterna gratitud no porque me hayas curado, sino por el privilegio de haberte conocido. No merecías éste final, tú que tanto has ayudado a tantos. Y dejando sin su mamá a tu hijo ¡Qué inmensa injusticia! Siempre en mi memoria”.

Otros pacientes del Hospital de la Princesa recuerdan su actuación como médico internista: "Qué pena, cuando dieron la primera noticia me dio una corazonada, supe que eras tú, te mandé un mensaje... Lo demás es ya historia, una verdadera pena, te vamos a echar mucho de menos. Faltan estrellas para describirte como profesional y como persona".