El presentador Bertín Osborne era noticia el pasado viernes, y tendencia en redes sociales a lo largo del fin de semana, por unas polémicas declaraciones en una entrevista para El País en la que aseguraba que el feminismo no era necesario en España: "España no necesita un movimiento feminista como el agua en mayo. Si hubiera alguna evidencia de que hay un trato discriminatorio sería el primero que lo diría, pero más que eso en España ahora mismo no tiene sentido".

Unas declaraciones que tuvieron una respuesta inmediata en las redes sociales, donde cientos de usuarios mostraron su disconformidad con las mismas. Entre las distintas respuestas destacaba la del portavoz de ERC en el Congreso Gabriel Rufián, quien le recordó "las 1.015 mujeres asesinadas en los últimos diez años", "la brecha salarial del 23%", "un paro registrado del 17%" o "la brecha del 37% en pensiones": "Pero oye, que si Bertín Osborne dice que todo bien, pues todo bien".

Las mujeres están "más que liberadas"



Tras la oleada de críticas, el presentador ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter mediante el que responde a todos ellos. En primer lugar, el cantante pide "a todos los indocumentados" que hablan sobre sus declaraciones sin haberlas oído enteras, que le digan un derecho fundamental que tengan los hombres y no las mujeres en España. Todo ello para llegar a la conclusión que las mujeres en España están "más que liberadas".

A continuación, y con el objetivo de demostrar que el feminismo no es necesario en España, Osborne habla sobre igualdad entre sexos en el ámbito laboral: " Hay más juezas que jueces, hemos tenido vicepresidentas del Gobierno, ministras, presidentas del Congreso y Senado... ¿Dónde está el problema? En el deporte ahora hacen las mujeres cosas que no hacían antes: juegan al fútbol y muy bien, son boxeadoras, están en el Ejército, en la Guardia Civil, en todos lados... ¿Dónde está el problema en España?".

¿Dónde están las feministas españolas?"

Tras estas declaraciones, el presentador de Mi casa es la tuya ha instado a las "feminoides de pancarta y subvencionadas" a manifestarse en la puerta de la Embajada de Irán, "donde todavía lapidan a las mujeres" y tienen que salir acompañadas de "un macho" porque no se fían de ellas. También a África, donde las "mutilan genitalmente": "Me encantaría ver al payaso de Rufián o a la Julia Otero de turno en la puerta de la Embajada de Irán, Afganistán o Nigeria para protestar como feministas importantes que son por las barbaridades que les hacen a las mujeres en esos países porque en este país tienen los mismos derechos que nosotros. Lo que pasa es que eso no es progresista, de izquierdas. Mamarrachos".



En un segundo vídeo, Bertín Osborne se ha pronunciado sobre los casos de violencia de género para asegurar que es "mucho más beligerante" que quienes le critican: "Si por mí fuera, yo a esos cobardes de mierda les colgaba de las pelotas. Seguro que eso no lo haríais vosotros porque sois muy progres. Estoy seguro de que estáis muy convencidos en la reinserción e incluso de esos cabrones es posible. Yo no. A mí me parece que no se puede permitir que eso siga ocurriendo y yo, si por mí fuera, les colgaba por los huevos".