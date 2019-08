Miley Cyrus explota en redes y hace un repaso a sus mayores meteduras de pata

Hace apenas unas semanas, el representante de Miley Cyrus adelantaba, en declaraciones a la revista People, que la cantante y Liam Hemsworth habían decidido separarse apenas ocho meses después de su boda. Varios días después de que el actor confirmara la separación a través de las redes sociales, Cyrus se ha defendido de todas aquellas personas que aseguran que la relación ha terminado por culpa de una infidelidad.

Todo ello a través de un hilo de Twitter, mediante el que Cyrus ha asegurado que "no tiene nada que ocultar": "Puedo aceptar que la vida que he elegido implica que he de vivir completamente abierta y transparente hacia mis fans a los que adoro, y hacia el público, el 100% del tiempo. Lo que no puedo aceptar es que me digan que soy la responsable de un crimen que no he cometido".

Desde sus fiestas adolescentes hasta su coqueteo con las drogas

I can accept that the life I’ve chosen means I must live completely open and transparent with my fans who I love, and the public, 100% of the time. What I cannot accept is being told I’m lying to cover up a crime I haven’t committed. I have nothing to hide. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

Después de asegurar que no tiene nada que esconder. La cantante ha hecho un repaso a sus mayores meteduras de pata: "No es un secreto que he estado de fiesta durante mi adolescencia. No solo he fumado, sino que he defendido el consumo de hierba, he experimentado con drogas. De hecho, mi canción más importante hasta día de hoy es sobre bailar puesta de éxtasis y de hacerse rayas en el baño".

Por otro lado, la cantante también reconoce haber engañado a sus parejas cuando era joven, haber perdido un acuerdo multimillonario con Walmart a los 17 años tras ser pillada fumando de un bong e incluso haber sido expulsada de la película Hotel Transilvania por comprarle un pastel con forma de pene a Liam Hemsworth por su cumpleaños y compartir una fotografía en redes sociales lamiéndolo.

"Probablemente habrá más fotografías mías desnuda que de cualquier otra mujer"

Por último, la artista recuerda a sus seguidores que se balanceó sobre una bola de demolición desnuda y que Internet está repleto de fotografías suyas desnuda: "Probablemente habrá más fotografías mías desnuda en Internet que de cualquier otra mujer en la historia". Sin embargo, la cantante reconoce que desde que se reconcilió con Liam ha sido completamente transparente con él: "No hay ningún secreto entre nosotros. He aprendido de cada experiencia en mi vida. No soy perfecta, no quiero serlo, es aburrido. He crecido frente a ti, pero la conclusión es que he crecido".

Por esa misma razón, Miley Cyrus asegura que no consiente que la gente diga que ha engañado a Liam: "Liam y yo hemos estado juntos durante una década. Me encanta y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre lo haré". Sin embargo, reconoce que está en una etapa de la vida distinta a la que estuvo hace una década.