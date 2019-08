Frank Cuesta se pronuncia sobre el Amazonas y le llueven las críticas

Frank Cuesta se ha pronunciado en redes sociales sobre los graves incendios que están asolando el Amazonas y sus palabras no han sentado nada bien a los internautas.

"Me han llegado 6 peticiones de fundaciones españolas para ayudar al Amazonas y ninguna para Canarias. Será que Canarias no vende lo suficiente para luego recibir subvenciones", ha empezado diciendo en Twitter el aventurero de DMAX. "A la gente le importa una mierda que el vecino no tenga para dar de comer a sus hijos, pero se preocupan por una tribu a 12.000 km de distancia para quedar de activista... ¡Qué puta sociedad de mierda!".

Y ha continuado: "Luchar por un mejor medioambiente no es poner un post en Internet. Es empezar por el monte o el río que tienes al lado de casa".

Estas declaraciones no han sido muy bien recibidas en la red social del pájaro azul y el herpetólogo ha publicado un vídeo en Facebook para contestar a todos sus detractores.

"¿Dónde he dicho yo que no haya que ayudar al Amazonas? ¿Estáis tontos? Hay que salvar el mundo, sí, pero no me vengáis con el puto populismo de que el Amazonas salva nuestra vida y Canarias no porque es una parte pequeña", explica. "Estoy de la hipocresía de las redes sociales hasta los cojones. Gente que da lecciones desde el ordenador de su casa, a las 3 de la madrugada".

Horas después, Frank Cuesta ha borrado el vídeo "ante el ciberacoso y los ataques personales tan ruines recibidos".