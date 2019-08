Ciudadanos no descarta la coalición 'País Vasco Suma' con el PP

El 'no es no' de Ciudadanos a la oferta realizada por el PP de conformar juntos una gran coalición de centro-derecha bajo la marca 'España Suma' podría no ser tan rotundo. Fuentes del partido presidido por Albert Rivera reconocen a la Cadena SER que existe una posibilidad, una vía, para que ambos partidos concurran juntos en próximos comicios electorales. Y esa puerta abierta es Euskadi.



Miembros de la dirección de Ciudadanos no descartan reeditar allí una fórmula parecida a la ya aplicada en Navarra (Navarra Suma) donde, además del PP, también participó Unión del Pueblo Navarro (UPN).



En esta ocasión, Ciudadanos estaría dispuesto a unirse pero sólo con el Partido Popular, una oferta que, precisamente, ya le hizo el PP el pasado mes de marzo, antes de las elecciones generales del 28 de abril, y que los de Rivera rechazaron porque consideraron entonces que llegó “demasiado tarde”. Tanto el PP como Ciudadanos se quedaron entonces sin escaño en el Congreso representando a las provincias vascas. En el caso del PP fue la primera vez en democracia.



Miembros de la dirección de Ciudadanos creen ahora que “sí sería posible” esa unión con el PP y que podría serlo bajo la marca “País Vasco Suma”, ya registrada por los populares junto con el resto de marcas con el apellido Suma, tanto a nivel nacional como por cada una de las Comunidades Autónomas.

Un matrimonio de conveniencia tras la experiencia de Navarra

“Es un caso excepcional”, argumentan fuentes del partido, “como lo fue Navarra”. “Necesitamos la unión de los constitucionalistas frente a los nacionalistas y populistas y en Navarra ha funcionado”, añaden las mismas fuentes.



Recordemos que en las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo “Navarra Suma” obtuvo la mayoría de los votos (36’52%) aunque un pacto posterior entre PSN-PSOE, Geroa Bai, Podemos y Izquierda-Ezquerra ha otorgado la presidencia de la comunidad foral a la socialista María Chivite.



En el caso de Euskadi, y si aplicamos el resultado de Navarra, la fórmula sería muy beneficiosa para el PP, que en los últimos dos comicios ha ido perdiendo escaños en el Parlamento vasco (ahora tiene 9 y en 2009 consiguió 13).

Sin embargo, también lo sería para Ciudadanos, un partido que nunca ha conseguido representación en la cámara autonómica (en las elecciones de 2016 obtuvo poco más del 2% de los votos).

No a 'España Suma' y no a 'Cataluña Suma'

Esta puerta abierta a un posible acuerdo en Euskadi no significa un cambio de postura de Ciudadanos respecto a la marca global de “España Suma”, con la que el PP quiere aglutinar a las fuerzas de centro-derecha para concurrir conjuntamente en próximas elecciones generales.



La dirección de Ciudadanos se sigue mostrando tajante con esta opción: “Nosotros no concurriremos a unas elecciones generales con el PP porque queremos presentarnos con nuestras propias siglas y programa”, aseguran en el partido naranja.



Tampoco habría unión en Cataluña, donde Ciudadanos ganó en votos las últimas elecciones autonómicas de 2017 y donde el PP sólo tiene 4 escaños en el Parlament. En una entrevista con Europa Press, el presidente de Ciudadanos en la cámara catalana, Carlos Carrizosa aseguraba este sábado que allí no hay motivos para pactar una coalición con el PP porque responsabiliza a los populares de la actual situación política --por sus pactos en el pasado con CiU-- y recuerda que están en una situación "absolutamente precaria”.