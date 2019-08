La industria alimentaria se rige por una reglamentación y unas normas de obligado cumplimiento. El brote de listeriosis en Andalucía ha puesto de manifiesto que cuando no se cumplen se pone en riesgo la salud de los ciudadanos, según explica la farmacéutica y experta en seguridad alimentaria, Gemma del Caño. "Lo que no me puedo creer es que este hombre esté a día de hoy como un pulpo en un garaje, dando bandazos. Los protocolos están para cumplirlos y Magrudis se los ha saltado", afirma. Se refiere al gerente de la empresa causante del brote de listeria, José Antonio Marín, que ha explicado esta mañana en la Cadena SER que desconoce la última fecha de control externo, así como el foco causante.

Las empresas deben evaluarse todos los años con un simulacro de gestión de crisis. "Informamos a todos nuestro clientes de que estamos haciendo un simulacro y les preguntamos dónde tienen los productos. Esta fase debe realizarse en cuatro horas. Que 12 días después nos encontremos con productos contaminados en el mercado es inaceptable. Si los demás podemos hacerlo en cuatro horas, Magrudis debe saber hacerlo también en cuatro horas", explica Del Caño.

Errores de etiquetado

La cadena de errores ha sido triple. La empresa de producción al no aplicar los protocolos de seguridad alimentaria, la distribuidora y la administración al no haber detectados los fallos en las inspecciones.

La empresa distribuidora Martínez León tiene errores de etiquetado "básicos y fundamentales como no tener el óvalo sanitario, algo que es ilegal", recuerda la experta.

"Llevamos controles muy estrictos y la seguridad alimentaria se presupone. Vamos cada día al supermercado con tranquilidad y no sabemos todo lo que hay detrás. Esto demuestra que cuando no está bien planteado detrás, los fallos aparecen", cuenta la experta.

"No vale solo con limpiar"

El gerente de Magrudis aseguró que su fábrica de Sevilla tenía un protocolo de limpieza diario. "Si encuentran bacterias en un quirófano, ¿cómo no va a haber en mi fábrica?", llegó a afirmar.

Gemma del Caño explica que son empresas específicas con personal formado las que se dedican a limpiar las instalaciones de la industria. "Esto es algo muy serio. No se puede decir que limpiamos con lejía. Tenemos productos específicos para zonas específicas para procesos específicos. Es una barbaridad lo que ha dicho. Da la sensación de que este hombre limpiaba con estropajo y en la industria alimentaria no se hace así. Hay profesionales formados que saben cómo hacerlo", aclara.

La limpieza es un proceso fundamental en la industria alimentaria por lo que no basta con hacerlo sino que hay que comprobar que ha funcionado. "Analizamos las superficies para demostrar que la limpieza ha sido eficaz. Si encontramos listeria en diferentes fases del proceso de producción es que la limpieza no ha sido eficaz y habrá que ver a qué empresa se le ha dejado esa responsabilidad porque desde luego ha sido un fracaso absoluto", recuerda Gemma del Caño.