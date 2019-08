¿Es necesario que Antena 3 estrene 'Pequeñas coincidencias'?

El próximo lunes 2 de septiembre, coincidiendo con el arranque de la nueva temporada televisiva, Antena 3 se adelanta a la competencia y se atreve con el estreno de 'Pequeñas coincidencias', la comedia romántica protagonizada por Marta Hazas y Javier Veiga.

Será la segunda vida que tenga esta ficción en televisión, puesto que Amazon Prime Video ya la estrenó en primicia en diciembre de 2018. Por eso mismo, es inevitable preguntarse: ¿es realmente necesario que Antena 3 estrene 'Pequeñas coincidencias' a estas alturas?

Para empezar, conviene recordar que durante su paso por la plataforma de streaming, 'Pequeñas coincidencias' no tuvo ninguna repercusión, salvo algunas críticas negativas de la prensa especializada. De este modo, su poca trascendencia en los medios, en el público y en la conversación social deberían ser razones suficientes para que la serie no se emita en abierto.

Tampoco hay que olvidar que la vida habitual de una serie es de la televisión al streaming, no a la inversa. ¿Por qué ver a las 11 de la noche y con anuncios una serie que ya lleva un año disponible 'a la carta'?

Teniendo en cuenta estos factores, ¿no debería Antena 3 seducir a esos nuevos espectadores que no quisieron o no pudieron verla cuando se estrenó en su día como 'la primera serie española de Amazon' (sin duda, un reclamo con gancho)? Pues aunque la lógica diga que sí, lo cierto es que la estrategia de la cadena parece no ir por el mismo camino. Con una promoción que se limita a unas contadas cortinillas y la escasa visibilidad que se le está dando en el grueso de la parrilla, parece complicado que la cadena pueda hacer el ruido previo que debe merecer todo 'estreno' de la casa.

El día elegido tampoco lo pone muy fácil. Al menos, a corto plazo. Si lo que querían en Antena 3 era explotar la serie en una época de bajo consumo, ¿no habría sido mejor haberla vendido como la serie del verano y haberla estrenado en julio? Sin embargo, su estreno este próximo lunes viene con los hándicaps de llegar en pleno final de la temporada veraniega: el consumo aún es bajo, la inversión publicitaria más reducida y, por tanto, la rentabilidad de la serie podría ser escasa. Por si fuera poco, en las próximas semanas comenzará el nuevo curso y, con él, las cadenas sacarán a relucir todos sus pesos pesados. Entre ellos, la propia Antena 3 con 'La Voz Kids' o 'Toy Boy', a los que ya vende como productos con suficiente solvencia y gancho para enfrentarse a las grandes apuestas de sus rivales. ¿Podrá competir en las mismas condiciones 'Pequeñas coincidiencias' cuando la competecia se deje de series USA solo aptas para rellenar huecos en verano y comience a tirar de estrenos?

Habrá que esperar ya no al próximo martes, si no a los que vengan en las próximas semanas, para ver la acogida y desempeño de la ficción. Lo que está claro es que, si lo que quería Antena 3 era cubrir el lunes sin quemar uno de sus nuevos y potentes cartuchos, el estreno de 'Pequeñas coincidencias' sí parece necesario. Lo que es cuestionable es si es realmente acertado.