Luis Enrique comunica la muerte de su hija de nueve años al no superar un osteosarcoma

La hija de Luis Enrique de nueve años de edad ha fallecido este jueves tras no superar un osteosarcoma contra el que la pequeña Xana llevaba luchando cinco meses.

comunicado de luis enrique "Nuestra hija Xana ha fallecido esta tarde a la edad de nueve años, después de luchar durante cinco intensos meses contra un osteosarcoma. Damos las gracias por todas las muestras de cariño recibidas durante estos meses y agradecemos la discreción y comprensión. También agradecer al personal de los hospitales Sant Joan de Deu y Sant Pau por su dedicación y trato, a los médicos, enfermeras, y a todos los voluntarios. Con una mención especial al equipo de curas paliativas del hospital de Sant Joan de Deu. Te echaremos mucho de menos, pero te recordaremos cada día de nuestras vidas con la esperanza de que en un futuro nos volvamos a encontrar. Serás la estrella que guíe a nuestra familia. Descansa Xanita".

El ex seleccionador español lo ha comunicado en sus redes sociales, con unas palabras de cariño y emoción.

España venía de ganar por 2-1 a Noruega en Mestalla cuando Luis Enrique tuvo que abandonar por "motivos de fuerza mayor" la concentración del equipo antes del partido ante la selección de Malta.

Tras meses de rumores sobre si iba a volver o no, Luis Enrique no regresó tampoco para la concentración del equipo nacional en mayo y no estuvo presente en los partidos ante Islas Feroe y Suecia.

El 19 de junio, la RFEF comunicó que Luis Enrique dejaba de ser seleccionador nacional y que Robert Moreno sería su sustituto de manera indefinida. Apenas dos meses y diez días después la trágica noticia ha alcanzado a todos los españoles.