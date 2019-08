Así era Pat: el séptimo miembro de 'Friends' al que nunca llegamos a ver

El 22 de septiembre de 1994, el canal estadounidense NBC estrenaba la serie Friends. Una sitcom, que narra las aventuras y desventuras de un grupo de amigos de Nueva York, que se convertiría con el paso de los años en una de las series más aclamadas por el público. Un cuarto de siglo más tarde, la gente no solo no ha olvidado al mítico grupo de amigos, sino que continúa disfrutando de sus aventuras a través de canales como Neox o plataformas de vídeo en streaming como Netflix.

¿Cómo habría cambiado la historia si el grupo de amigos hubiera tenido un integrante más? Con motivo del 25 aniversario de la serie, el escritor Saul Austerlitz ha publicado un libro, titulado Generation Friends, en el que se desvelan muchos secretos de la ficción que ahora conocemos. Desde que Jennifer Aniston estuvo a punto de abandonar la serie en mitad de su primera temporada hasta el séptimo integrante del grupo de amigos.

Así era el séptimo integrante del grupo de amigos

Según ha dado a conocer el medio especializado Entertainment Weekly, quien ha tenido acceso al libro antes de su publicación, el grupo de amigos más famosos de la televisión tenía un miembro más. Todo ello gracias a la NBC, quien pidió a los creadores de la serie que incluyeran un personaje mayor para abarcar así una mayor franja de edad en su público.

Debido a ello, los responsables de la serie crearon a Pat The Cop. Un policía, que se encontraría con el resto del reparto en el famoso Central Perk, que aconsejaría al grupo de amigos cada vez que estuvieran problemas. Sin embargo, no les gustó el resultado, por lo que decidieron volver a la idea original en la que serían seis y no siete.

Desde el policía Pat hasta el hipotético final de Rachel



A cambio, y con el objetivo de llegar a un público más adulto, los creadores de la serie se comprometieron a que los padres de Ross, Rachel y compañía tuvieran más peso en la trama. Por otro lado, también llegaron a un acuerdo con la NBC mediante el que los responsables de Friends ficharían a estrellas veteranas para que participaran como invitadas en el programa.

Entre el resto de revelaciones del libro, que saldrá a la venta próximamente, también destaca el hecho de que Jennifer Aniston estuviera cerca de abandonar la serie en la primera temporada porque estaba involucrada en otro proyecto que le imposibilitaría fichar por la serie. No obstante, NBC hizo todo lo posible para hundir la otra serie en la que participaba Aniston para que no renovara por una nueva temporada. De esta manera, la actriz pudo dedicarse a Friends a tiempo completo.