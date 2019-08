Iglesias pide a Sánchez "responsabilidad" para llegar a un acuerdo

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha escrito en su cuenta de Twitter sobre los posibles escenarios de cara a la investidura en septiembre. Se ha dirigido directamente al PSOE y al presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez, al que pregunta si sus movimientos le parecen "responsables".

En el tuit, Iglesias señala que Sánchez no ha contactado con su partido en todo agosto y que "no tiene previsto" que se vean hasta el día 10 de septiembre. A continuación ha descrito dos escenarios. Las sesiones de investidura tendrán se celebrarán entre los días 17 y 20 de septiembre, por tanto, según Iglesias o Pedro Sánchez "quiere elecciones y no busca acuerdos" o "pretende negociarlo en el último minuto". Termina con una pregunta retórica: "¿Es esto responsable?".

Sánchez no nos ha contactado en todo agosto y no tiene previsto que nos veamos hasta el día 10.



Si la investidura sólo puede ser entre el 17 y el 20, una de dos:



A) Quiere elecciones y no busca acuerdos



B) Pretende negociarlo todo en el último minuto



Vuelta a julio

En una entrevista en la cadena SER, Pablo Iglesias reiteró que aceptaría la oferta del PSOE en julio, aunque sigue reclamando las políticas activas de empleo. Cree que la iniciativa para volver a sentarse a negociar ahora le corresponde a Pedro Sánchez, después de que este mes de agosto la formación morada le mandase un documento con 120 páginas donde le proponían varías vías.

Iglesias sigue defendiendo que la negociación de los programas debe ir acompañada "de una negociación integral de equipos"porque si no, considera que luego esos programas "no se cumplen". Recuerda que él no tuvo inconveniente en echarse a un lado cuando el PSOE le "vetó" e incluso está dispuesto "a renunciar a la proporcionalidad", como ya ocurrió en julio: "Nos ofrecían un Ministerio [el de Sanidad], una vicepresidencia simbólica sin competencias y dos secretarías generales.

Por su parte, el ministro de Fomento en funciones José Luís Ábalos afirmó que "no existe alternativa a un gobierno socialista", sino que es "un problema de aceptación del resultado electoral y de responsabilidad". Y reiteró que no habrá un gobierno de coalición. La fecha de la reunión entre Sánchez e Iglesias todavía no ha sido confirmada por ninguno de los dos partidos, aunque previsiblemente será la primera o segunda semana de septiembre.