Pedro Sánchez ofrece a Podemos "altas responsabilidades" en instituciones del Estado

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha ofrecido este martes a Unidas Podemos "altas responsabilidades" en instituciones del Estado que complementan la labor del Consejo de Ministros y ha anunciado que se reunirá este jueves día 5 con la formación morada.

En un acto público para presentar el "programa común progresista" al que ha asistido la práctica totalidad del Gobierno en funciones, de la Ejecutiva Federal y organizaciones de la sociedad civil, Sánchez ha anunciado una Oficina de cumplimiento del acuerdo, si lo hay, dependiente de Hacienda, una comisión de seguimiento en el Congreso y el Senado y un mecanismo para reforzar las garantías con la sociedad civil.

Durante la presentación, Sánchez ha insistido en rechazar la coalición que le propone Pablo Iglesias porque son caminos que no conducen a nada. El presidente en funciones ha reiterado que no va a presidir un Gobierno que no sea útil.

PDF Las 370 propuestas del PSOE para convencer a Pablo Iglesias / CADENA SER