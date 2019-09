Las 370 propuestas de Pedro Sánchez para convencer a Unidas Podemos

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, presenta a esta hora la propuesta abierta de Programa común progresista con la que el PSOE pretende convencer a Unidas Podemos de que le den su apoyo para una investidura. El documento se divide en seis grandes áreas: empleo y pensiones; feminismo, lucha contra la desigualdad y calidad democrática; emergencia climática; avance científico; España abierta a Europa y al mundo y Estructura Territorial. Entre sus argumentos, el PSOE destaca en estas 75 páginas que "el mensaje de las urnas" de las elecciones del 28 de abril "fue tan nítido como el contenido y la sustancia de nuestra propuesta programática". Durante la presentación, Sánchez ha insistido en rechazar la coalición que le propone Pablo Iglesias porque son caminos que no conducen a nada. El presidente en funciones ha reiterado que no va a presidir un Gobierno que no sea útil.

Política: rechazo al referéndum en Cataluña

En la parte política, Sánchez vuelve a introducir el rechazo a un referéndum en Catalunya. El texto que presentó Sánchez en julio ignoraba la crisis catalana pero el nuevo documento para negociar con Unidas Podemos lo aborda ampliamente.

Economía: mejorar las políticas activas de empleo

En materia económica, hay claros guiños a Podemos. Se concede lo que reclamaba Pablo Iglesias, las políticas activas de empleo; se abre esa puerta con la formulación “mejorando la efectividad de las políticas activas de empleo”. Además, no se fijan precios a la subida del alquiler, pero sí se abre la puerta a ello, en 3 puntos. Se dice que "se revisará la Ley de Propiedad Horizontal para impedir las viviendas turísticas con la oposición de los vecinos", una de las claves de la subida de precios del alquiler. En otro punto se añade: "Se fija una regulación y control del uso de la vivienda con fines turísticos". Además, se concede otra cuestión a Podemos: se impedirá vender la VPO durante décadas para evitar la especulación.

Social: matrículas gratis para ellas en las carreras tecnológicas

En la parte social, muchas de las propuestas en materia de educación, permisos de paternidad o eliminación del copago farmacéutico ya se conocían. En la agenda feminista, hay medidas novedosas como garantizar la adaptación de la jornada laboral para las madres trabajadoras hasta que los hijos cumplan doce años. También la matrícula gratis para las jóvenes que opten por carreras tecnológicas en las que haya menos de un 30% de mujeres estudiantes. En la lucha contra la violencia de género, propone el documento compensaciones para las mujeres maltratadas, medidas sancionadoras contra la prostitución y contra las agencias de los vientres de alquiler. En educación, propone aumentar progresivamente la inversión hasta llegar al 5% en 2025; libros y comedor gratis para los menores pobres y prohibición de despedir a los interinos en verano. En sanidad, se plantea el aumento de la inversión para alcanzar el 7% en 2023, garantizando también la atención bucodental gratis. Los servicios sociales estarán blindado en la Constitución como un derecho básico y se propone la aprobación de una Estrategia contra la Soledad no Deseada.

Ciencia: sin novedades

Entre las 370 propuestas realizadas por el Partido Socialista para un pacto con Unidas Podemos no hay novedades en el campo de la ciencia y el medio ambiente. El único guiño a la formación morada es que se comprometen a promover “la aprobación por el Congreso de una declaración de emergencia climática en España”. Además, los socialistas recuerdan que impulsarán una “Ley de Cambio climático y transición energética”, que mantiene las medidas que avanzaron hace un año como un calendario de cierre de centrales de carbón y nucleares, la prohibición, a partir del 2040, de la venta de coches y furgonetas de gasolina o diesel, y la obligación legal de que los municipios de más de 50.000 habitantes tengan que delimitar “zonas de bajas emisiones”.

Entre las propuestas del PSOE se mantiene la “actualización de la Ley de Costas” para hacer frente a los impactos negativos del cambio climático y reducir el uso del plástico para frenar la contaminación de los océanos.

En materia de ciencia, el PSOE mantiene su promesa de aumentar la inversión pública en investigación y desarrollo, con el objetivo de alcanzar el 2% del PIB al final de la legislatura. Además, se incrementará el peso de las partidas destinadas a inversión directa y se reducirá el peso relativo de los créditos y se propone continuar con la política de recuperación del personal investigador para recuperar el talento profesional de los españoles que han tenido que marcharse al extranjero en busca de oportunidades.

