Dimitrov acaba con Federer y allana el camino a Nadal hacia su cuarto US Open

El búlgaro Grigor Dimitrov, número 78 del mundo, ha dado la sorpresa en el US Open después de imponerse a Roger Federer a cinco sets (3-6, 6-4, 3-6, 6-4 y 6-2) en un encuentro de 3 horas y 12 minutos marcado por unas molestias cervicales del tenista suizo. De esta manera, el búlgaro pasa de ronda y deja a Rafael Nadal como gran favorito para llevarse el que sería su cuarto US Open.

Tras un comienzo dubitativo en Nueva York, en el que llegó a perder un set frente al indio Sumit Nagal en primera ronda y otro frente a Damir Dzumhur en la segunda, el suizo parecía haber recuperado sensaciones frente Daniel Evans y David Goffin en octavos. Sin embargo, llegaron los cuartos de final y Roger Federer estaba lejos de su mejor versión.

Unas molestias impiden a Federer jugar a su mejor nivel

A pesar de imponerse en el primer set por un claro 6-3, probablemente en uno de los mejores sets del suizo en el torneo, unas molestias en las cervicales impidieron al tenista suizo jugar a su mejor nivel. Claro ejemplo de ello fue un segundo set en el que cayó por un 6-4 mostrando una serie de carencias que Dimitrov no dudó en aprovechar.

La velocidad del búlgaro, unida a su defensa a las subidas de Federer a la red, ayudaron a Dimitrov a hacerse con la segunda manga. El suizo trató de recomponerse de cara al tercer set, en el que volvió a imponerse por 6-3, pero el físico no le acompañó. Federer se pasó el cuarto set corriendo de lado a lado de la pista y nada pudo hacer ante un Dimitrov que se mostraba animado y con ganas de llevarse el partido. 6-4 en la cuarta manga para el búlgaro; empate a dos juegos en en la Arthur Ashe.

Antes del inicio del quinto set, el helvético acusó unas molestias por las que pidió un tiempo muerto médico. Unos problemas que le impedirían dar el 100% en la última manga, en la que cayó estrepitosamente por 6-2 en apenas media hora. De esta manera, Roger Federer caía eliminado y Dimitrov avanzaba hasta semifinales, donde se enfrentará a Daniil Medvédev.

Vía libre para Rafael Nadal



Tras el encuentro, Federer reconocía en rueda de prensa las molestias que le impidieron jugar al máximo nivel, aunque no quiso ponerlas como excusa: "Es el momento de Grigor, no el de mi cuerpo, así que todo está bien. Note dolor esta tarde, pero estaba bien para jugar. No era como para retirarme o algo así. Él consiguió sacarme del partido, luché con lo que tenía, así es".

Por lo tanto, y a pesar de llegar al torneo con "las mejores sensaciones en mucho tiempo", Roger Federer sigue el camino de Novak Djokovic y deja a Rafa Nadal como gran favorito del torneo. El de Manacor se enfrentará la madrugada de este jueves al argentino Diego Schwartzman por un puesto en semifinales. Un partido en el que partirá como el principal candidato a llevarse el que sería su cuarto US Open.